Ve smolném roce 2021 zažila Michaela zklamání, když se nedostala do reprezentace juniorek na Mistrovství světa v Peru, tedy někdejší říši Inků. Bojovala tehdy sama se sebou a musela si dát pauzu. Po ní naskočila do zimní přípravy a snažila se spíš si tréninky užít, což se jí celkem dařilo. "Přesto jsem do přípravy reprezentace U22 šla spíš s tím, že to zkusím a uvidíme, jak se to vyvrbí," vypráví dcera bývalého ligového fotbalisty Zdeňka a sestra někdejšího hokejisty Kladna Marka.

A nominace tentokrát vyšla! Nejprve přišel mail, že byla vybrána do širšího výběru a na jarním soustředění se ukázala, přestože si moc si nevěřila. Po soustředění přišla pozvánka na turnaj ve Valencii, kde se jí celkem dařilo a přesvědčila trenéra, který jí oznámil, že ji na mistrovství Evropy bere. "Začalo se mi i dost dařit v extralize a věřila jsem, že formu přenesu do šampionátu," vybavuje si.

Před ME čekala národní tým ještě dvě soustředění v Kunovicích a Praze. Na programu byla souhra, hra v útoku a přípravné zápasy. Do Kunovic odjely dívky poslední sobotu v červnu. Čekal je večerní trénink, aby se cítily před šampionátem dobře. Jenže… "Mně při tréninku odskočil balon do nosu, což mě na chvíli položilo, ale pak jsem se dala dohromady, abych mohla aspoň pálit. Pro mě teda trénink nic moc, ale věřila jsem, že mě to nějak neomezí ve hraní," už s úsměvem líčila nepříjemnou scénu Michaela Čurillová.

Na mistrovství čekalo reprezentaci 10 zápasů, někdy i dva za den, na což jsou ale dívky zvyklé z ligy. Přesto v tropických červnových dnech síly šetřily a co nejvíc času trávily v chládku na hotelu.

Základní částí prosvištěly bez problémů, všechny zápasy skončily předčasně velkým bodovým rozdílem ve prospěch Češek. Ve středu pak naskočily do skupiny Top 8 a nezačaly vůbec dobře. Dvě prohry s Itálií a Irskem znamenaly, že od teď už musí vše vyhrát. Čekal je tak veledůležitý zápas s Německem, v němž naštěstí předvedly skvělý výkon, vyhrály a v tzv. kolečku díky vzájemným zápasům a dostatečným ziskem bodů postoupily do skupiny Top 6.

Tam jako první narazily na Španělsko. Ze začátku bylo utkání vyrovnané, pak jsme ovšem český výběr ukázal svou sílu a vyhrál s přehledem 14:1. "Tenhle zápas se mi povedl, jelikož jsem měla tři úspěšné odpaly ze tří a z toho i jeden homerun. Hlasováním diváků na sociálních sítích jsem byla zvolena Hráčkou zápasu," pochlubila se Michaela Čurillová.

Další den však čekal další důležitý zápas se silným Holandskem. Společně s ním a Itálií byly Češky favoritky turnaje, proto se připravovaly na těžký zápas, kde výhra znamenala postup do finále. Začátek byl těžký a vyrovnaný, jak se předpokládalo. Ve čtvrté směně domácí rozjely krásně útok a daly čtyři body. Skóre bylo 6:2, jenže nastala těžká situace, kdy měly soupeřky plné mety a na pálce pálkařku, která předtím měla dva úspěšné odpaly. Obrana v čele s nadhazovačkou ale tuto situaci zvládla s přehledem a české softbalistky šly opět na pálku.

"Tam se nám, jak se říká, doslova splašila kladiva a žádná z holandských nadhazovaček nedokázala náš útok dlouhou dobu zastavit. Deset bodů pro nás znamenalo skok na 16:2. V dohrávce směny nám tedy nevadilo, že by soupeř několikrát skóroval a postup do finále byl náš," popisovala hezké momenty Čurillová, jejíž tým večer přejel ještě Francii 9:2.

Ve finále se opět Češky střetly s Itálií a zápas to byl ohromně vyrovnaný. Naše hráčky skórovaly jako první homerunem a poté dovezly i druhý bod. Italky ale ukázaly svoji sílu a v jedné směně třemi body utkání otočily. V zápase bylo několik hezkých odpalů a skvělých zákroků na obou stranách, kladenské hráčce se v obraně povedl doubleout - vyautování dvou hráček z jedné rozehry.

"Byla to kvalitní bitva, přesně tak, jak má finále vypadat. Pro nás bohužel skončilo nešťastně, jelikož jsme nebyly schopny skóre otočit, a tak jsme si odvezly stříbrné medaile. Velké díky patří všem trenérům, hráčkám a dobrovolníkům za to, jak turnaj zvládli. Fanoušci vytvořili neskutečnou atmosféru, na kterou se jen tak nezapomene. Zvláštní díky patří moji „Miners Family“, jejíž podporu jsem cítila od začátku až do konce turnaje. Dokonce se na mě dvě holčičky s rodiči dorazily podívat, což opravdu zahřálo u srdíčka a ještě víc mě potěšila i podpora rodičů, kteří též přijeli fandit osobně na finálový zápas do Kunovic a bez kterých bych nebyla tam, kde jsem. Mamina už je známá i mezi mými spoluhráčkami, jelikož se chlubím, jak mi během zápasů píše, kde chválí a podporuje nejen mě, ale i ostatní. Jak by řekla moje spoluhráčka Anička Štenglová – Deniska ví…," smála se šťastná Michaela Čurillová.

Dodala, že prohra ve finále samozřejmě bolí, ale tým se nemá se za co stydět. "Teď nás čeká menší pauza a v srpnu se opět uvidíme na hřišti v Extralize žen a juniorek, teď už ale jako soupeřky…," uzavřela kladenská odchovankyně.

