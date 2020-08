Slavnostní otevření obstarali šikovní workouteřié, patnáctka jich předvedla svoje kouzla při cvičení vlastní vahou. „Ukázali, jak se dá na venkovním hřišti cvičit,“ člen vedení Vavřince Kladno, světově uznávaný kaskadér Leoš Stránský. Na ploše se objevil i mladý ředitel SAMK Kladno František Bureš, který se tomuto cvičení věnuje dlouho.

Právě Sportovní areály města Kladna a také rozdělovský beachvolejbalový areál se podílely na vzniku hřiště nejzásadněji. „SAMK zaplatil samotnou konstrukci a my podloží a práce spojené s umístěním do areálu. Řádově to je hřiště zhruba za půl milionu korun,“ prozradil Leoš Stránský.

Jak už bylo řečeno, v posledních letech celkově krásně zvelebený areál Vavřince Kladno na starém rozdělovském náměstí je otevřen stejně jako workoutové hřiště i veřejnost a klub všechny zájemce o cvičení zve. Otevřeno má většinou od 16 do 21 hodin.

Co je workout?

Workout (rus. trénování, hovor. venkovní fitness) je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazývají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční (street) sportovci atd. Zajímavé je, že vznikl v zemích bývalého SSSR, kde děti měly cvičební nástroje i mezi domy.