/FOTOGALERIE/ Turyňský rybník, jak se největší vodní plocha Kladenska oficiálně jmenuje, si koncem října odbyde soutěžní premiéru. Nadšenci, sdružení kolem Michala Plichty, zde uspořádají závod BIG5Challenge. Rybářské týmy se budou během 112 hodin snažit vylovit co největší kapry či amury. Nebude to však žádný masakr - všichni šťastlivci, kteří se ocitnou na háčku, budou po zvážení vráceni zpět do vody.

Možná je vám jméno hlavního organizátora povědomé. Vnuk kladenské brankářské legendy Jiřího Kulíčka po hokejových štacích v Česku, Francii, Polsku a Německu už pověsil brusle na hřebík. „Před covidem jsem ještě vypomáhal v regionální lize v Bavorsku. Pak při té epidemii jsem byl rok doma a nevěděl, do čeho píchnout. Chodily mi nějaké peníze z německého úřadu práce, jelikož ‚na Západě‘ jsou hráči zaměstnanci klubů. Rozhodl jsem se udělat živnost z toho co mě baví, z rybaření. S bráchou jsem založil firmu Carp Brothers s obchodem ve Středoklukách. Máme také e-shop, kde jsme nejprve prodávali jen náš brand – trička a mikiny. Pak jsme začali dělat krmení, no a dnes už nabízíme zhruba 6 500 položek rybářského sortimentu,“ vzpomíná Michal Plichta.

Rybařící bráchové se svému koníčku věnují i závodně. S dalšími kamarády už objeli řadu soutěží, včetně těch největších a nejprestižnějších, jako je Intenational Balaton Carp Cup či World Carp Classic ve Francii. V Česku je to třeba na Orlíku pořádaný World Carp Masters nebo Stairs2Hell na Nových Mlýnech.

„Jako soutěžícím se nám vždycky něco líbí, něco ne. Každé závody jsou jiné. Na Záplavách chceme tyhle naše zkušenosti uplatnit a udělat akci pro kolegy rybáře co nejpříjemnější. Pojali jsme to jako mezinárodní závody, kromě domácích přijedou účastnící z Belgie, Maďarska a samozřejmě ze Slovenska. Pokud to dopadne podle našich představ, rádi bychom z toho udělali tradici,“ plánuje ředitel závodu Plichta.

Jeho nadšení ale nesdílejí úplně všichni. Záplavy jsou jakožto ‚Rybářský revír 411 033 - Kačák 4‘ ve správě kladenské organizace Českého rybářského svazu. „Jeho členové chodí na Záplavy pravidelně chytat. A my ten revír potřebujeme na týden zavřít. Takové narušení svých životních stereotypů nechtěli hlavně staří rybáři akceptovat. Náš záměr musela schválit členská schůze, která se svolává jednou za rok. Prošlo to o jediný hlas,“ rekapituluje hlavní organizátor a dodává, že Carp Brothers rybářskému sdružení pomáhá s pořádáním závodů pro ty nejmladší a podporuje dětský rybářský kroužek.

Už před hlasováním ovšem musel sehnat povolení Českého svazu ochránců přírody, jelikož jde o přírodní rezervaci s hnízdištěm vodního ptactva. Se zastupitelstvem Tuchlovic dohodl pronájem přilehlé louky, k dispozici budou mobilní toalety. Zázemí pro účastníky bude v restauraci Racek, čtrnáctičlenný realizační tým bude mít „štáb“ v místním Yacht Clubu.

Rozhodčí se budou přemísťovat na elektrokolech společnosti Nextbike, která je provozuje v Kladně. „Není toho málo, vlastně už jsme ve třetím roce příprav. A to mi zařizování často ulehčily moje kontakty z hokeje. Ovšem byl jsem také adresátem nenávistných komentářů na sociálních sítích. Jak od těch, kterým se na týden omezí rybářské stereotypy, tak od závistivců, kteří se domnívají, že se na takové akci dá závratně zbohatnout, což je tedy představa hodně naivní,“ rekapituluje Plichta.

Když se laik začte do problematiky rybaření, luští termíny jako muškaření, přívlač, plavaná či položená. Setká se ovšem také s informací, že rybolovná technika je jednou z disciplín Světových her, jakési Olympiády neolympijských sportů. Spočívá v nahazování prutem - do dálky i na cíl. No a právě rybáři doručili do Česka zhruba polovinu medailí získaných celkem ve všech sportech na dosud konaných Světových hrách.

Na Záplavách se ale nebude nahazovat, týmy budou návnady zavážet rybářskou loďkou - s ohledem na ekologii poháněnou buď ručně, nebo elektromotorem. Bodovat se budou ryby těžší něž pět kilo a rozhodující bude součet pěti nejtěžších.

Pro týmy bude připraven adekvátní počet lovných míst, která se budou přidělovat losem. Ředitel závodu Plichta k tomu říká: „Z vyprávění rybářů víme, že v Záplavách jsou kapři i nad 20 kilo. Ovšem nevíme, kolik jich tam je. Podobně - na základě vyprávění - se můžeme jen domýšlet, která lovná místa by mohla být lepší než jiná. Protože jde o první takový závod zde, bude to trochu loterie.“

Podrobnosti o závodu včetně pravidel jsou na webu www.big5challenge.cz. „Jsou tam uvedeni i sponzoři, jejichž podpory si velmi vážíme. Velký dík patří kladenské organizaci Českého rybářského svazu. Sluší se poděkovat také obcím Tuchlovice, Srby a Kamenné Žehrovice, jakož i městské policii z Nového Strašecí,“ vzkazuje jménem všech organizátorů Michal Plichta.

Petr ŠIKOLA