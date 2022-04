Od druhé třetiny už brankář Jirotka zavřel svou svatyni a sedm kladenských klíčů a stříleli pouze jeho spolubojovníci. Nejdřív v přesilovce Barnošák, pak Schnaubelt a nakonec v posledních vteřinách vůbec prvním zásahem v extralize Patera. Tenhle šikulka obral při power play hostů zkušeného Krále (jinak hokejista Kolína) a zavěsil do opuštěné klece. „Já myslím, že to byl nejlepší jarní výkon, konečně jsme hráli co jsme měli hrát. Byla to nejlepší prověrka před play-off a jestli budeme takhle hrát, nebojím se o naše umístění,“ řekl na závěr Dominik Barnošák, jenž vstřelil už počtvrté v řadě vítězný gól. Navíc opět před kanadskými hokejisty ve službách Kladna, kteří opět přišli zafandit a hokejbal Rysů se jim evidentně líbí.

Nové posily

Po výhře nad Mostem čekal hokejbalisty Kladna v týdnu zápas čtvrtfinále Českého poháru a zvládli ho. S hokejovými navrátilci do sestavy Petrem Patykem a Michailem Potěchinem porazili Dobřany 4:1, i když v úvodu stejně jako s Mostem prohrávali.

Po nějaké době se do mužstva vrátili obránce Michail Potěchin a útočník Petr Patyk. V hokeji oba patří mezi špičkové hráče II. ligy, Potěchin dokonce letos s Letňany bojoval o postup do II. ligy a zahrál si s nedávnými hvězdami českého hokeje Janem Hlaváčem či Miroslavem Kopřivou. Patyk marně pomáhal k záchraně Řisutům, jeho skvělá produktivita nakonec nestačila.

Ve čtvrtfinále Českého poháru ale oba borci naskočili velmi úspěšně a hned skórovali. Přispěli tak k výhře 4:1. Zbylé zásahy připojili kapitán Špaček a opět Zdrůbecký.

Michail Potěchin po utkání odpovídal v rozhovoru pro klubovou kameru na to, jak došlo k jeho návratu do Kladna, odkud před časem odešel do Hostivaře. „Zavolal mi trenér Kadlec, jestli bych se nechtěl vrátit a jelikož jsem Kladeňák srdcem i duší, byla to jasná volba,“ řekl chlapík, který bez sportu nevydrží ani týden, protože po náročné sezoně okamžitě přešel z ledu na hokejbalové hřiště. Zná navíc devadesát procent spoluhráčů a tvrdí, že ambice má jen ty nejvyšší. „Beru jenom titul.“

OBRAZEM: Kladno odhalilo své nejlepší sportovce roku 2021. Od žáků po dospělé