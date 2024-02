V úvodním dějství jakoby na Kladeňáky dolehla nervozita, nebyli sto překonat výborně chytajícího dobřanského brankáře Kuchaře. A po přestávce přišel úder, jaký nečekali ani v nejčernějším snu. Během chvilky lovil brankář Jan Jirotka míček třikrát ze své klece. „Start do druhé třetiny nebyl dobrý, ale byly to spíš góly z ničeho. Jednou mi zasvítilo sluníčko do očí, pak to hezky trefil, jednou tam byl pro nás špatný odraz. Každopádně jsem klukům moc nepomohl a jsem rád, že oni pomohli mně,“ byl rád zkušený brankář.

Jeho tým sice brzy snížil na 2:3, ale pak nabídl hostům přesilovku a ti ji zkušeným Šlehoferem využili. Na přestávku se tak šlo za stavu 2:4. „Samozřejmě jsme se v kabině nechválili, na druhou stranu když hrajeme co umíme a co si říkáme, tak nám zápas může protéct mezi prsty jen našimi chybami. Nějaké jsme sice udělali, ale podle mne jsme byli lepší, i když to při výsledku 5:4 zní možná blbě,“ mínil Jan Jirotka.

Kladno před pár dny Dobřany celkem jistě porazilo v Českém poháru, trenéři však mužstvo varovali, že tenhle zápas bude jiný. S jinými hráči, jiným nasazením. „Trenéři nás upozorňovali, že ten zápas nemáme mít v hlavě, ale asi každý, kdo nějaký takový to sport hrál, ví, že to vždycky v hlavě trochu je a jen na nás, jak se s tím popereme. Trochu to ale znát bylo,“ přiznal kladenský brankář.

Domácímu celku se povedla poslední třetina. Velmi brzy snížil Důras, mladíček Jedelský vyrovnal a pak se v přesilovce trefil Jaroslav Procházka. Ofenzivní hvězda zápasu, vždyť to byl už jeho čtvrtý kanadský bod.

Kladno už vedení 5:4 udrželo a slaví povedený vstup do jarní části. Brankář Jirotka zvedl ruce k nebi. S úsměvem pak komentoval fakt, že letos se střídá v bráně s jiným zkušeným brankářem Leošem Gerlichem, aktuálním reprezentantem. Konkurenci prý bere.

„Snáším to samozřejmě v pohodě,“ usmál se a pokračoval: „Musím říci, že Leoš se chová skoro jako profík. Je neskutečné, co vše v tréninku dělá, jak se připravuje. V tom je mezi námi velký rozdíl, ale samozřejmě udělám maximum pro to, abych mu jeho pozici ztížil,“ mrkl šibalsky Jan Jirotka.

HBC Kladno – Snack Dobřany 5:4 (0:0, 2:4, 3:0).

Branky a nahrávky: 19. Procházka (Pražák), 21. Schnaubelt (Kastner), 31. Důras (Procházka, Pražák), 33. Jedelský (Procházka), 37. Procházka (Schnaubelt) – 17. Hnyk (Hrubý), 17. Kovařík (Hrubý), 19. Truchlý (Michálek), 24. Šlehofer.

Kladno: Jirotka – Pospíšil, Teinitzer, Markytán, Dědič, Soukup, Haisman - Barták, Kastner, Adam, Důras, Haisman, Jedelský, Patera, Pražák, Procházka, Schnaubelt, Šimůnek, Slavík. Trenér: Švancar Slavomír