Na pondělním vyhlášení nejlepších sportovců Kladenska měli největší výpravu, která po právu oslavila první místo mez kolektivy. Jenže zatímco do poloviny roku se hokejbalistům Kladna dařilo, byli druzí v extralize i Českém poháru, od podzimu tápou. V nejvyšší soutěži se pohybují na hraně play-off a třetí jarní zápas doma s Hostivaří, která byla až za nimi, nasadil všemu korunu - prohráli 2:7.

Hokejbalové Kladno (v bílém) pokračuje v extralize v matných výkonech, doma padlo s Hostivaří vysoko 2:7. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Čím jsou zápasy důležitější, tak se v některých momentech chováme jako žáci a nikdo k nás s touhle situací neumí pracovat. Hlava to prostě nebere a co předvádíme v tréninku nejsme schopní přenést do zápasy. Hezkým příkladem jsou přesilovky, které hrajeme skvěle na tréninku, ale pak nejsme schopní ani zavést míček a držet si svoje posty. Už prostě vím, proč se říká, že sedmdesát procent výkonu je hlava,“ smutně hodnotil pro klubové stránky trenér Kladna Slavomír Švancar.

Ten loni vyměnil Drahomíra Kadlece, jenž po šestnácti letech skončil a mimochodem na pondělním vyhlášení Sportovce roku obdržel ještě za hokejbal cenu pro nejlepšího trenéra.

Jeho nástupce snaží, i on v hokejbalu dosáhl hlavně jako hráč obrovských úspěchů, ale nyní to jeho souboru to neladí. Aktuálně mu hrozí i pád do play-down, které je nastaveno tak, že hraje devátý tým s dvanáctým a desátý s jedenáctým na tři vítězné duely. Poražení z obou sérií se pak utkají o záchranu. „Vnímáme to, víme, jak to je. Každý zápas je o šest bodů, ale dnes nám bohužel individuality Hostivaře ukázaly, jak má hrát rozdílový hráč. My je hledáme od začátku a nedaří se. Nenašel bych nikoho, kdo by nedřel, nemakal, ale je to nestačí. Křeč a deka nás sráží, nepadá nám to tam,“ dodal Slavomír Švancar.

Na slavnostním vyhlášení Sportovce roku ale kapitán Martin Špaček nepochyboval, že mužstvo pozici pro play-off udrží a Prachatice nechá za svými zády. V případě osmé příčky by ale hned ve čtvrtfinále Kladno narazilo hned na mistrovský KERT Park Praha a v opakování loňského finále by bylo jasným outsiderem.

Klub však hlásí jednu zajímavou hokejovou posilu. Zatímco Adam Kubík má ještě dlouho hokejové povinnosti a Michail Potěchin zamířil právě do Hostivaře (v Kladně ho slušně odmítli, protože v té době byla soupiska plná), tak Petr Patyk, šikovný střelec Řisut, by měl rysům v boji o play-off pomoci.

Možná už o víkendu v Ústí nad Labem, odkud pochází.