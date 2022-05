Po dvou domácích výhrách, z nichž první byla dost vydřená a druhá úplně jasná, jeli Kladeňáci do moderního pražského areálu v Hostivaři s jasným cílem uspět. "Jenže možná je to trochu svazovalo," uznal kouč Drahomír Kadlec.

Mladý, nadějný, ale i nezkušený tým domácích se nehodlal vzdát jen tak snadno, navíc už po pouhých šesti vteřinách vedl díky Malinovi. Byl to možná nejrychlejší gól v historii českého hokejbalového play-off, navíc Pražané měli další šance.

Naštěstí brankář Jirotka chytá na jaře opravdu skvěle, přitom v úvodu jara chyběl a chtěl se s rodinou soustředit výhradně na narození potomka. Vyplatilo se, protože teď je doslova stěnou, o níž se rozbíjí většina soupeřových akcí. Hostivař mu dala pouze pět branek za tři zápasy, přitom dvojice Čejka - Kucharčík byla v základní části nejproduktivnější v celé lize a má našlápnuto na mistrovství světa.

Tam už v minulosti startoval také Jirotka a v aktuální formě o něm může klidně uvažovat. Další branku pustil až šest vteřin před koncem, i když ta hodně bolela. Kladno v tu chvíli hájilo vedení 2:1, které mu vystřelili v konci první části obránci Kudela s Plimlem.

A zlobilo se na rozhodčí, kteří podle hostů měli přerušit hru, protože kapitán Špaček ležel zraněný za bránou.

Jenže gól platil, domácí slavili, ale jen chvilku. V prodloužení vyhodili balonek za mantinel, dostali trest a Radek Šíma pěknou střelou rozhodl.

"Jsem rád, že tým utkání zvládl a má dost času připravit se na semifinále," lakonicky hodnotil trenér Kadlec.

Koho může Kladno dostat? Určitě ne mistrovský KERT Park, jenž jasně vyřadil Ústí nad Labem. Určitě ne ani Letohrad, kdyby vyřadil Pardubice. Ten by jako nejhůř postavený tým šel proti KERTu. V tom případě by na Kladno vyšel Most. Pokud byl však Pardubice pátý duel s Letohradem vyhrály, pak si zahrají s Kladnem právě ony.

Každopádně série startuje v sobotu a neděli v Kladně, které skončilo v základní části druhé.

HBC Hostivař – HBC Kladno 2:3 po prodloužení (1:2, 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 1. Malina, 45. Kucharčík (Čejka, Urbanec) – 9. Kudela (Soukup, Potěchin), 14. Pliml (Potěchin), 49. Šíma (Pliml, Kudela). Rozhodčí: Černý, Bartoš. Konečný stav série: 0:3.

Kladno: Jirotka – Drechsler, Hrabár, Kudela, Pliml, Soukup, Teinitzer – Barnošák, Důras, Frolík, Kohout, Patera, Potěchin, Pražák, Šíma, Špaček

