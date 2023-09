/OBRAZEM/ Kladenské Sletiště tak jako každý rok hostilo charitativní běh pro nemocné děti. A opět s Dr. Klaunem, který právě malé marody navštěvuje po všech možných špitálech a ozdravovnách České republiky, aby jim jejich právě teď zamračený život malinko rozsvítil. To vše v rámci Day 4 Children, který ve spolupráci s Chance for Children a složkami Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje pořádaly Sportovní areály města Kladna.

Charitativní běh pro děti se odehrál tradičně na Sletišti! | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Na Sletišti se sešlo 217 startujících, to je o zhruba o dvacítku víc než loni. Díky tomu se na startovném vybralo přes 23 tisíc korun, to je také víc než před rokem. Další penízky přibydou za prodané klaunské červené nosy a další na malování na obličeje přítomných dětiček. Podle paní Markéty Franke, předsedkyně nadačního fondu Chance for Children taková částka pokryje 45 návštěv Dr. Klauna v léčebných zařízeních.

Jak se běželo? Tradičně: kdo se cítil jen na jednokilometrovou trasu, vyrazil na ni, někdo dal i delší, pětikilometrovou trasu. Mezi startujícími nechyběl třeba náměstek primátora Kladna František Bureš, někdejší primátor Kladna Dan Jiránek, bývalý fotbalista Slavie Marek Isteník, futsalový trenér Petr Hlaváč nebo dlouholetý redaktor Kladenského deníku Jiří Nagy, pro něhož důchodový věk mnoho neznamená a vyrazil nejprve na kiláček, pak na pětikilometrovku a nakonec ještě jednu na kilometr.

Respekt však zaslouží všichni, kdož se na na trať vydali.

A třeba se i zastavili u některé z přítomných jednotek IZS, ať už to bylo u hasičů, policistů nebo záchranářů.