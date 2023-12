Po týdnu se hrála v kladenské Sportovní hale Centrum u Sletiště další víc než dvouhodinová volejbalová bitva mezi extraligovými výběry Kladna a Liberce. Každý chvilku tahal pilku, aby nakonec rozhodl až pátý set a v něm, kladenští hráči, kteří poprvé nastoupili bez dlouholeté opory Tomáše Hyského, jenž zamířil na hostovačku do Ústí nad Labem. Srdcař tam bude mít větší herní využití než měl doma.

Kladno volejbal.cz - Lvi Praha 1.3, ELV , 2. 12. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

S Libercem to opět byla velká bitva, stejně jako se Lvy z Prahy, a zase s jedním hodně dlouhým setem. Tentokrát to byl ten první a šťastnější byli v koncovce Severočeši, kteří vyhráli 28:26. Pak ale domácí zpřesnili hru a díky tomu stav zápasu otočili, protože v koncovkách dalších setů dovolili Liberci jen 17 resp. 21 bodů. To zalarmovalo naopak Duklu její hráči se zlepšili na servisu a po výhře 25:22 ve čtvrtém setu se šlo na tie-break.

V ně se kladenské partě dařilo víc. Skvělé údery předvedli Brazilec Goncalves, Zajíček a hlavně Lotyš Platačs, domácí šli rychle do bodového trháku. Za stavu 13:6 sice přišla komplikace, pětibodová šňůra najednou skvěle hrající Dukly, ale Kladno už si tenhle luxusní náskok vzít nenechalo a po výhře 15:12 slaví udržení druhého místa v extraligové tabulce za pražskými Lvy.