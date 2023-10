Žena za volantem závodního vozu? A ještě při rally v daleké zemi za Kavkazem? Kladeňačce Lucii Vlachové Halamové se to povedlo. S manželem Lukášem Vlechem, s nímž tvoří Offroad Crazy frog team vyrazili na Rally Gruzie a dokonce tam slavili velký úspěch, když v hlavní kategorii i kategorii Mixed, kde řídí žena a muž naviguje, obsadili druhé místo.

Kladeňačka Lucie Vlachová Halamová s manželem Lukášem (jsou vlevo) absolvovali Rally Adventure Georgie v Gruzii. Skončili druzí! | Foto: Foto: Pavel Mothejl a mediální team Rally Georgia

Lucie šoféruje od mala, lásku k motorům podědila od svého táty. Zamilovala si hlavně motorky, jenže po těžkém úrazu musela na jízdu na dvou kolech zapomenout a přesedla do auta. V posledních letech propadla off roadům, s nimiž se představila i při závodech na někdejší kladenské haldě, pak jezdila seriál stejných závodů v Polsku určený pouze ženám. „A tam jsem se dozvěděla o Rally Adventure Gruzie. Není to úplně klasická rally, spíš se jedná o orientačně-navigační soutěž. Každopádně nás to lákalo, už kvůli neznámé zemi, takže jsme do toho s manželem šli,“ vypráví Lucie Vlachová Halamová.

Do Gruzie vyrazili letadlem, auto si objednali přímo na místě a teprve tam se ním seznamovali. Vybrali si Nissan Patrol a Lucie to považuje za šťastnou volbu, protože auto je přes menší potíže nenechalo v cizím kraji ani jednou ve štychu a dojelo v pořádku do cíle 2000 kilometrů dlouhého závodu.

Gruzie je rozmanitá země. I bez Abcházie či Osetie kontrolovanými Ruskem tady najdete zajímavá místa mezi Černým mořem a vysokými vrcholy Kavkazu. Právě hory byly dominantou celé rally. „Byly všude kolem nás, nádherný pohled. Něco úplně jiného než u nás. V horách kolem dvou a půl tisíce metrů nad mořem také vedla většina našich cest, ale nebylo to vždy jen hezké koukání, když padla mlha nebo začalo pršet a sněžit,“ usmívá se Lucie.

Zdroj: se svolením Lucie Vlachové

Na startu bylo 25 posádek. Většina gruzínských, ale dost bylo i francouzských, kanadských, dokonce mongolských. Češi jeli výborně, od moře do hor a zpět se pohybovali rychle, sebrali většinu z dostupných bodů, vynechali jen v případě, kdy cesta byla plná odstavených a zapadlých aut. Prožili těžké chvilky, když Lucie musela řídit v mlze po úzkém hřebenu hory až na její dvoutisícový vrchol. „Pochopitelně jsme také občas rozváděli,“ směje se komunikaci s manželem Lukášem a se smíchem říká, že čím kratší cestu v Gruzii vybrali, tím byla složitější. „Nejhůř nám bylo asi když jsme vybrali cestu, která se pořád víc a víc zužovala. Nakonec to nešlo dál a my se museli vrátit,“ vybavuje si hořké okamžiky.

V cíli byla posádka z Vrbičan, kam se z Kladna manželé přestěhovali, na druhém místě a slavila. „Úspěch to je, ale naladilo nás to a je pořád co zlepšovat, takže příští rok bychom vyrazili rádi znovu,“ usmívá se Lucie, ale už aby začala šetřit, výjezd na rally totiž nebyl právě levný. Letenky, startovné a pronájem Nissanu vyšly na zhruba dvě stě tisíc korun, sponzory přitom posádka nemá.

Třeba nějaké získá při veřejném promítání filmu z celé Rally Adventure Georgia, které se bude konat 11. listopadu ve Zlonicích v Sokolovně, kam jsou všichni zájemci zváni.