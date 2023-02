Slovenský trenér z Vranova nad Toplou nijak nezastírá, že působení u národního týmu pro něj hodně znamená. „Je to momentálně asi největší možná čest, jaké se mi mohlo dostat. Určitě je to pro mě hodně důležité. Je to výzva a těším se na ni,“ přiznává.

Samsely ale nepůjde do úplně nového prostředí. V minulosti totiž působil také u ženské reprezentace. „Tam jsem byl v trochu jiné pozici. Prostředí, do kterého jdu, ale znám. Znám některé lidi, kteří tam jsou, i prostředí, ve kterém se pracuje, a jak to tam funguje. V tomhle to bude jednodušší,“ myslí si třiatřicetiletý trenér.

Díky svému působení u národního týmu žen dobře ví, jaká specifika trénování reprezentace přináší. Jde přece jenom o jinou práci než v klubu. „V reprezentaci není tolik času věnovat se některým věcem. Jde tam už jen o sehrávání hráčů. Máte jich tam čtrnáct a každý trénink je o sehrávání. V klubu je v průběhu sezony víc času, takže se dbá víc na techniku a není to jen práce v šestkách,“ popisuje Samsely.

Ten utvoří nový realizační tým slovenské reprezentace spolu s hlavním trenérem Stevenem Vanmedegaelem a druhým asistentem Michalem Masným. Slovenský volejbal se tentokrát rozhodl jít poněkud jinou cestou a angažovat trenéra z Belgie.

„Prezidentem svazu bylo prezentováno, že chce přivést někoho nového, aby měl nadhled a nebyl zatížený historií hráčů,“ vysvětluje Samsely.

Skloubit práci v klubu a u reprezentace podle něj problémem nebude. „S Milanem Fortuníkem jsme se dohodli, o všem ví. Nároďák je poslední dva měsíce ve školním roce, pak je volno a pak je asi dva nebo tři týdny v srpnu. Nebude to takový zásah do působení v Kladně,“ uklidňuje kladenské fanoušky Samsely, který se bude letos se slovenským výběrem připravovat primárně na kvalifikaci na příští mistrovství Evropy.

Do té doby má ale ještě povinnosti s kladenskými orly. Těm aktuálně po dvaceti odehraných zápasech patří v extraligové tabulce pátá příčka.

„Na závěr sezony se všichni těšíme, play off je nejdůležitější část. Měli jsme tam nějaké výkyvy výkonnosti, kdy jsme nebyli tak stabilní, jak bychom chtěli. Do play off je ale ještě šest týdnů a hodně práce před námi. Všichni uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní,“ vyhlašuje Samsely závěrem.

