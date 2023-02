Satani chytili správný vítr. Vyhráli i v Plzni

Futsalisté Kladna na závěr sezony posílili a hned se to promítlo do výsledků. Potom co doma porazili Turnov uspěli také v Plzni. V hale Jeriga 94 zvítězili 5:2, přičemž se hattrickem blýskl Šnídl.

Futsal Ii. liga Západ | Foto: Bohumil Kučera