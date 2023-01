Ústup ze slávy to je značný. V předešlých čtyřech sezonách hráli třikrát o postup a teď nastal pád na samotné dno.

"Jednoznačně si za to můžeme sami," prohlásil trenér Jiří Veselý a narážel tím na fakt, že hráči přípravě moc nedali a dnes za to sklízí výsledky.

Co bylo domácím platné, že v poli nastoupili v nejsilnějším možném složení, když nedokázali zachytávat kontry soupeře, který dvakrát vytěžil dvoubrankové vedení. Kladenští nejvíc propadli v koncovce, která je poslala na dno.

Například třikrát selhali v samostatném úniku. "Co my nedáme, je strašné," chytal se za hlavu Veselý s tím, že bylo znát, že se hraje o hodně. Pochopitelně nescházely emoce.

Kladno se další porážkou v řadě dostalo do složité situace. Kouč ale zůstává optimista, protože herní projev není špatný. Bohužel je znát, že jeho kádr stárne, což se promítá do jeho výsledků.

"Futsalovost máme, to je nezpochybnitelné. Velký rozdíl je ale v rychlosti, dynamice a celkově v kondici. Tam zaostáváme. Bez starších kluků by to však bylo úplně v háji," posteskl si Veselý.

Satani přes dlouhou sérii proher zbraně neskládají. "Prohráli jsem bitvu ale válku ještě ne. Poslední naše šance je doma porazit Turnov. Máme to pořád ve svých rukou," prohlásil kladenský kormidelník.

V pátek jede Kladno do haly druhých Teplic a pak je čeká další zápas o šest bodů doma se zmíněným předposledním Turnovem.