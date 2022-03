"Když se podíváme na jejich výsledky, tak jdou hodně nahoru. Pogratuloval jsem jim k neuvěřitelnému progresu," řekl trenér Jiří Veselý, který musel při absenci brankářů zaskočit mezi třemi tyčemi.

O to víc dění na hřišti vnímal. "Všichni hráči soupeře utkáním žili. Měli jasný styl a hecovali se i za stavu 8:0. Šli do toho pořád naplno. Neměli jsme nárok," přiznal Veselý a podotkl, že tak propastný rozdíl, jak by mohl naznačit výsledek, v utkání nebyl.

Svoji roli sehrál fakt, že mnohem mladší protivník byl výborně připravený kondičně a měl v zádech téměř dvě stovky diváků, kteří napomáhali kladenské frustraci. Podrážděnost hostů vyvrcholila červenou kartou Vašákovi.

Podzimní utkání v Kladně skončilo 8:2, přičemž konečný stav platil už v půli. Pro Malibu, jež si v sobotu užilo klubový ples, tak byla pondělní výhra velkou satisfakcí i za předešlé sezony, v nichž tahalo za kratší konec.

"Prohráli jsme s nimi poprvé po iks letech," povzdechl si Veselý s vědomím, že v co nejkratší době musí dojít v týmu k ráznému omlazení kádru, jinak by mohl přijít o visačku ligový.

"Vzhledem k jménu, postavení a historii klubu si takovéto výsledky už nesmíme dovolit," uzavřel kladenský kormidelník.

V tabulce je Kladno sedmé, pět bodů za Malibu. V pátek si v předposledním kole zahraje doma. Závěrečným domácím soupeřem jim bude třetí Černý Dub. Nováčka přivítá ve 20.00 hodin. Sezonu pak zakončí v hale Jeriga Plzeň, jež bojuje o záchranu.