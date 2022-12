Domácí sice nastoupili v silnější sestavě než v předešlých výsledkové nevydařených zápasech, ani to však nestačilo.

Severočeši přijeli s tuctem převážně mladých hráčů. "Takhle si představuji, že by měla fungovat rezerva prvoligového týmu," prohlásil trenér poražených Jiří Veselý a pochválil svůj tým za solidní hru, byť nevedla k bodům.

"Musím uznat, že soupeř vyhrál zaslouženě," dodal a litoval, že po změně stran, kdy často hráli power play, zazdili výborné šance. "Je do nebe volající, co dokážeme neproměnit," povzdechl si.

Jeho tým sice otevřel skóre, pak se ale do toho opřel nejlepší střelec soutěže Zounek, jehož vynesl do čela tabulky kanonýrů hattrick do kladenské sítě. Také kladenští mají rekordmana. Jejich kouč obdržel už třetí žlutou a je tak opět premiantem mezi trenéry!

Druhou polovinu soutěže zahájí Kladno v pátek v Mladé Boleslavi, která nedávno jako jediná dokázala obrat o všechny body suverénní Chomutov (7:3) a teď i třetí Černý Dub (6:3).