Náročný trojboj začínají v pátek 6. prosince, kdy se v Městské sportovní hale v Kladně střetnou aktuálně dva nejlepší celky druhé ligy Západ. Satani vyzvou ve 20.00 hodin jen o skóre lepší Ústí nad Labem.

"Myslím, že diváci uvidí nadstandardní druholigové utkání. Chci tímto vyzvat fanoušky, aby nás přišli povzbudit," řekl trenér kladenského celku Jiří Veselý s tím, že na obou soupiskách je několik hráčů se zkušenostmi s nejvyšší soutěží.

A nejen s ní. Za Severočechy nastupuje i dlouholetý reprezentant Dlouhý, či výtečný, už třináctigólový Brazilec Mosna. A také nejlepší střelec soutěže Hrdý (16).

Oba soupeři ale v posledním utkání nečekaně selhali. Kladno senzačně padlo v Turnově a Ústí na hřišti pražského Wizardu.

V následném kole přivítají Satani třetí Jablonec a potom pojedou do Prahy na Wizard. "Když trojboj zvládneme, budeme bojovat o postup, pokud zaváháme, byla by to pro nás komplikace," uzavřel Veselý.