Kouč Jiří Veselý řekl, že byli futsalovější, na druhou stranu uznal, že soupeř měl víc předností. "Byl lepší v pohybu, dynamice a přechodu do útoku. My jsme nejvíc selhali v proměňování šancí," řekl s tím, že jim čtyřikrát stála v cestě do sítě konstrukce.