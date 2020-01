V posledním utkání loňského roku vyhráli futsalisté Kladna na palubovce nebezpečných Wizards Praha 4:1, na kvalitní výsledek však v prvním novoročním kole nenavázali. Doma sice vedli nad plzeňským Jerigem v poločase 4:2, po změně stran ale ani jednou neskórovali a nechali soupeře srovnat na konečných 4:4.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Trenér Satanů Jiří Veselý litoval, že druhou půli prohráli. "Můžeme si za to sami. Soupeř hrál jednoduše a tak zkušený tým jako jsme my, by si měl vedení pohlídat. Je to zbytečná ztráta," řekl s tím, že pod porážku se podepsaly i dvě hrubé individuální chyby, které soupeř potrestal, a také absence dvou důležitých hráčů.