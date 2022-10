"Bohužel se nám nepodařilo dotáhnout do zdárného konce příchod posil," litoval s tím, že v pátek, kdy v osm večer hostí nováčka Bohemians 1905, by měli nastoupit téměř kompletní, ne jako na Vysočině, kde měl kvůli nemocem a pracovnímu vytížení k dispozici jen pět hráčů do pole.

"Kluci to ale odehráli velmi dobře. Musím je pochválit. Byl však vidět velký rozdíl ve zkušenostech," řekl kormidelník Satanů. Jeho tým smazal dvougólové manko a vyrovnal i potom, co vlastním gólem nabídl soupeři vedení 3:2.

Po čtvrté obdržené brance začali hrát hosté power play, v níž dvakrát kapitulovali. "To už se projevovala i širší lavička soupeře," uznal Veselý.

V premiéře padlo Kladno s Boleslaví. V jeho podání v kvalitní první části vedli 1:0, do pauzy však hosté otočili a poté, co Šnídl neproměnili po obrátce nájezd, dostali z protiútoku třetí branku.

"Pak už jsme se z toho nedokázali dostat," konstatoval Veselý.