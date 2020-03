Trenér Jiří Veselý po minulém kole, kdy ztratili šanci na postup, nabádal své svěřence, aby dalším špatným výsledkem nedegradovali sezonu.

"Chtěl jsem, aby šli na hřiště uvolnění a prezentovali se kvalitním výkonem, což se víceméně povedlo," řekl a zalitoval, že si lépe nevedli v koncovce. Zápas mohl být rozhodnutý dříve.

První branku vstřelil Kaválek, jenž se do balonu opřel za půlkou a vymetl šibenici. Na 2:0 zvýšil po pauze Čurda. Hosté dokázali kontrovat Hurtovou tečovanou střelu z poloviny hřiště, avšak v power play inkasovali od Čurdy potřetí.

Svoje účinkování zakončí celkově druhé Kladno na půdě postupujícího Ústí nad Labem. Pokud by v sezoně dvakrát nečekaně neprohrálo s celky ze spodku tabulky, mohlo to být finále jako řemen.

"Škoda, že zápas nebude mít správný náboj. Mrzí mne to. Bylo by pěkné zahrát si v posledním kole o všechno. Připravili jsme se o to sami," uzavřel Veselý.

Pro doplnění. Satani v prvním vzájemném utkání prohráli doma s Ústím 2:6 (2:1).