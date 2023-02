Návrat mu zhořkl vysokou prohrou s mistrovskou partou z pražských Lužin. Přitom když v závěru druhé části nabil Schnaubelt mladíku Paterovi a ten vyrovnal na 1:1, byla tu naděje. Závěr však patřil favoritovi, ten zejména v posledních pěti minutách Kladno přejel.

„Dneska nám kromě první a kousku druhé třetiny nevyšlo vůbec nic. KERT měl trochu štěstí, potrestal naše chyby a my se z toho zápasu musíme poučit do příště,“ hlásil Schnaubelt, zároveň však přiznal obrovskou chuť do utkání. „Těšil jsem se jako malý kluk. Nicméně je znát, že kluci mají víc natrénováno, pauza byla dlouhá,“ přiznal kdysi reprezentační útočník.

Stěžoval si na přesilovky, ty jeho týmu na rozdíl od hostů vůbec nešly. „V pátek jsme je trénovali a šly nám. Kdybychom to přenesli i do zápasu, stav mohl být úplně jiný. Na kdyby se ale nehraje, my musíme začít každý sám u sebe co kdo může týmu dát a nekoukat nalevo napravo,“ dodal Milan Schnaubelt, jenž se chystal na i nedělní zápas, v němž Kladno nastoupí v Písku v rámci Českého poháru. Určitě nastoupím, potřebuji teď co nejvíc zápasů a tréninků, abych se zase dostal na úroveň kluků a zpátky do tempa,“ završil Milan Schnaubelt.

Sportovní formu při jeho kvalitě je schopen dohnat, půjde však o to, jak ukočíruje nervy.

Třeba už v příštím extraligovém kole, kdy Kladno cestuje do Pardubic. Na nějaké odvety za léto prostor není, Kladeňákům jde o postup do play-off.

HBC Kladno – KERT Park Praha 1:5 (0:0, 1:1, 0:4). Branky a nahrávky: 30. Patera (Kohout, Schnaubelt) – 25. Vaněk (Kruček, Zvonek), 32. Vaněk (Kruček, Zvonek), 41. Zvonek (Lhota, Šperl), 42. Lhota (Kruček, Suchánek), 44. Laurinc (Peschout, Zvonek). Rozhodčí: Černý, Danylec.



Kladno: Jirotka – Dědič, Důras, Hrabal, Kastner, Kyclt, R. Soukup, Teinitzer – Adam, Bartošák, Kohout, Patera, Pražák, Procházka, Prokop, Rychlý, Schnaubelt, Šíma, Singer, Špaček, Zdrůbecký.