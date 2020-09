Kladenští badmintonisté bojovali o minulém víkendu na domácích kurtech v turnajích kategorie GPC dospělých a GPC U19. A nevedli si vůbec špatně.

Zleva badmintonisté V. Palán a kladenský Michal Morávek | Foto: P. Krpata

V sobotním programu startovali zástupci BaC Kladno ve všech disciplínách a podařilo se jim získat celkem sedm medailí a z toho dvě zlata ve dvouhře mužů – M. Morávek a čtyřhře žen – J. Skrčená s M. Zelenkovou (SK Prosek Praha). Zajímavou konfrontací byla dvouhra mužů, kam do semifinále pronikli pouze zástupci kladenského badmintonu. Byla vidět i generační změna, když do finále na úkor kladenských matadorů V. Vlka a J. Konupky prošli nadějní junioři M. Morávek (18 let) a J. Altera (15 let). Ve finále se radoval starší z mladých hráčů M. Morávek po bitvě 22:20, 20:21 a 21:19.