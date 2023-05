Tohle nikdo nečekal. Po základní části až osmý celek tabulky - Kladno, šokoval doma pětinásobného mistra KERT Park Praha, totálně ho rozhodil a v prodloužení vyhrál 4:3 brankou Jiřího Singera. Rysové si tak vynutili další domácí duel, ten startuje v neděli 30. dubna v 16 hodin opět v Městské hokejbalové aréně u zimního stadionu.

Kladenská senzace, pětinásobný mistr KERT Park Praha na kolenou. Bílí po výhře 4:3 v prodloužení snížili stav čtvrtfinále na 1:2. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Když jasného favorita zápasu i série poslal Vaněk v první minutě po krásné nahrávce do vedení, fanouškům se vynořily chmurné myšlenky na loňský finálový zápas, v němž KERT nasypal domácím spoustu gólů.

Jenže tentokrát se nic takového nestalo. Kladenským trenérům Švancarovi a Procházkovi vyšla sázka na mladé a brankář Antonín Křemenák slavící 19. narozeniny byl nejlepším hráčem zápasu. Další mladík Milan Teinitzer dal dokonce gól na 2:1 a úplný benjamínek Marek Daníček? Za muže hrál tenhle šestnáctiletý talentovaný hokejista (v létě přestupuje z Kladna do Sparty) vůbec poprvé a hlavně na konci zápasu ukázal, co v něm vlastně dříme.

Nejdřív ale bojující domácí museli přežít také zlé chvíle. Lhotovo vyrovnání a hlavně osm minut před koncem bombu kapitána Šperla, která poslala Prahu do vedení. Velkou postavou následných okamžiků se stal domácí Jaroslav Procházka. Nejdřív neváhal hájit spoluhráče v ostré rvačce s Vaňkem, v níž prohrával, ale nakonec naskákaly body na jeho stranu ringu. A když si pak zmíněný Daníček vynutil drze přesilovku, právě Procházka po skvělé nabíječce od Kohouta vyrovnal.

Před prodloužení Kladeňáci netradičně neodešli do kabiny, ale sedli si v rohu hřiště, poradili se a po necelých dvou minutách rozhodli. Zelenáč Daníček geniální zadovkou vyřadil kvarteto zkoprňělých hostů z provozu, vysunul dvojku Adam - Singer do nájezdu dvou na samotného brankáře Návaru a ten na souhru neměl šanci reagovat. "Kluci si to tam dobře pinkli a byl to gól," usmál se Marek Daníček, u kterého byly viditelné emoce. "Měli jsme nějaké výpadky, ale zvládli jsme to, takže to hodnotím kladně. Na začátku jsem byl sice strašně nervózní, ale po prvním střídání to ze mě spadlo," ulevil si.

Prozradil také recept na mistry, kteří nečekali ani na vyhlášení nejlepších hráčů a zmizeli rychle do kabiny. "Řekli jsme si, že je musíme napadat a nehrát jen do obrany, to vyšlo. I před prodloužením jsme si opakovali, že musíme makat na sto procent a že nesmíme vypustit ani jeden souboj. Vyšlo to," dodal Daníček, který neměl jasno, za který tým bude hrát v neděli. "V plánu je dorost, ale uvidíme, třeba půjdu zase za áčko," uzavřel borec, u kterého je zajímavé, že ho pomáhá vychovávat přítel jeho maminky Katky - bývalý hráč a nyní jeden z trenérů Rytířů Miroslav Mach.

HBC Kladno - KERT Park Praha 4:3 po prodloužení (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0). Branky a nahrávky: 10. Singer (Adam), 17. Teinitzer (Schnaubelt), 43. Procházka (Kohout, Hrabar), 47. Singer (Adam) – 1. Vaněk (M. Kruček, Zvonek), 24. L. Lhota (Fejfar), 37. Šperl (Tomáš Lhota)