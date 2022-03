Svěřenci Kateřiny Svobodové zvládli i do třetice turnaj bravurně. Základní skupinou prošli bez porážky. Podle trenérky bylo ale i tak velmi obtížné se dopracovat ke konečnému úžasnému výsledku. „I po výhře ve skupině jsme šli na Kojetín kvůli přísnému systému. Čtvrtfinále jsme ale zvládli bravurně a soupeře jsme rozstříleli na podání,“ pochvalovala si koučka zvlášť poté, co museli kluci na klíčový duel turnaje čekat čtyři hodiny a vstávali kvůli němu hodně brzy už v 6:00.

Nakonec Kojetín porazili. Kluci se skvěle zkoncentrovali, semkli se a soupeře doslova rozstříleli servisem. Parádní výkon zaručil postup do nedělního semifinále, kde jim do cesty přišel znovu tým Znojma. Žáci začali první set mnoha chybami na přihrávce a následně bezzubým útokem. Postupně se ale vraceli do zápasu a úvodní dějství prohráli až v koncovce 25:27.

Většinu druhé sady vedli, avšak je dostihla opět slabá chvilka a prohráli ho. V souboji o třetí místo následně narazili na silného soupeře – Lvy Praha, které v jeho plné sestavě ještě nikdy neporazili. Začátek setu byl tragický, ale pak se starší žáci znovu vzpamatovali a rozehráli se k nejlepšímu představení na turnaji. Výborně přihrávali a bránili v poli. Z toho se odvíjel i úspěšný útok. Vše podpořeno kvalitním servisem a překvapení v podobě vítězství 2:0 bylo na světě.

Lukáš Svoboda se stal nejlepším smečařem na turnaji.Zdroj: Iva SvobodováV Hradci Králové tedy Orli obsadili třetí místo na turnaji. V celkovém hodnocení ale skončili druzí a odvezli si domů cenný kov. „Medaili v Českém poháru hodnotím víc než na mistrovství republiky, kde se rovněž představí. Odehráli jsme ho v sedmi lidech, což bylo hodně náročné. Kluci si téměř neodpočinuli a měli jsme i štěstí, že jsme sezonu prokličkovali téměř bez zásahu covidu,“ řekla Svobodová, které turnaj v Hradci ukázal i nové možnosti co se týče hry. Například, že její syn Vojtěch se může klidně zhostit role nahrávače, kde odehrál půlku turnaje.

Výkony kladenských Orlů přinesly i jedno individuální ocenění. Lukáš Svoboda se stal podle hlasování trenérů nejlepším smečařem turnaje. „Těší mě to. Vůbec jsem to nečekal,“ řekl mladý Svoboda. „Byl jasná útočná opora. Měl i šňůry na podání díky skákanému servisu. Od září do teď náš nejlepší útočník. Během půlroku udělal pokrok i co se týče technického hraní a opravdu se posouvá,“ dodala jeho jmenovkyně trenérka Svobodová.

Podle koučky je Svoboda ve 13 letech na svůj věk psychicky silný a v klíčových okamžicích podržel tým, čehož si všimli i trenéři ostatních týmů. „Snažím se nemyslet na prohru, ale pouze na každý další balón a nebýt psychicky na dně, že se jedná o poslední míč zápasu,“ říká smečař starších žáků, který vypouští negativní myšlenky i při setbolu či mečbolu soupeře. Tuto odolnost by mu záviděl i kdejaký profesionální sportovec a podle Svobody musí mít něco takového člověk mít zabudovaný v sobě a nedá se to naučit.

Starší žáci – Finálový turnaj Českého poháru

Základní skupina

Kladno – Brno 2:0 (14, 22)

Kladno – Znojmo 2:1 (23, -15, 12)

Kladno – Prosek 2:0 (19, 16)

Čtvrtfinále

Kladno – Kojetín 2:0 (16, 21)

Semifinále

Kladno – Znojmo 0:2 (-25, -21)

o 3. místo

Kladno – Lvi Praha 2:0 (22, 17)