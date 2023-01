„Původně jsem si říkal, že kdyby byla na Špicberkách voda kolem tří stupňů, tak by si troufl tam zaplavat ledovou míli. Počasí ale bylo takové, že voda měla mínus tři a vzduchu mínus šestnáct. Všechny plány se proto zhroutily,“ vysvětlil, proč nakonec uplaval „jen“ jeden kilometr v ledové vodě.

I to mu však na nový český rekord stačilo. Další pak zapsal spolu s manželkou a synem, když ve štafetě jako rodina uplavali 1 500 metrů. Filip Jícha mladší se pak stal nejmladším českým plavcem za polárním kruhem, když zaplaval trať 250 metrů.

„Trochu jsme si vjeli do vlasů, protože jsem nechtěl, aby plaval 500 metrů. Takže plaval jen 250, ale vzal to po svém a plaval to polohově, aby ukázal, že na to má,“ zavzpomínal s úsměvem Jícha starší.

Jeho rodina už od té doby stihla ve štafetě s dalšími plavci přeplavat kanál La Manche a stanovila si další cíle do budoucna. Už v září se chce o přeplavání lamanšského průlivu postarat jeho syn samostatně.

„Pokud se mu to podaří, tak bude nejmladším klukem, kterému se to v Česku povedlo,“ vysvětluje Jícha starší.

„Podmínkou pro kvalifikaci je zaplavat šest hodin v kuse ve vodě pod šestnáct stupňů. Máme domluvené, že budeme jezdit trénovat na jezero Most. Musíte natrénovat krmení, pobyt ve vodě jako takový. Je to náročné na psychiku i fyzičku,“ popsal výzvu, která jeho syna čeká. Po zlatu z mistrovství světa v zimním plavání je to ale další logická meta.

Celá Ice Family by pak měla v příštím roce, pokud vše klapne, vyrazit na expedici do Antarktidy. „To by byla úplná pecka, protože bychom měli oba póly. Je to pro nás ale nesmírně daleko a nesmírně nákladné. Budu se snažit oslovit sponzory a partnery všeho druhu, kteří by nám byli schopní pomoct s tímhle snem. Kdyby se to sešlo, tak bych tam chtěl zaplavat tu míli,“ prozradil Jícha.

On sám se k otužování a zimnímu plavání dostal náhodou přes kamaráda, když před lety řešil nečekané problémy v osobním životě. Syn se pak přidal, když mu zdravotní trable zastavily tenisovou kariéru, a rychle v sobě objevil talent i pro tento sport. Podle Jíchových slov bylo nejtěžší přesvědčit manželku Markétu, aby plavání ve studené vodě vyzkoušela.

„Manželka je instruktorka plavání, která plave s kojenci a batolaty, což je plavání ve velmi teplé vodě. Dlouhou dobu odolávala, ale viděla na nás benefity studené vody, až se přidala,“ prozradil starší z Filipů Jíchů.

Jak ale sám přiznává, závodění a překonávání rekordů není to, co ho na této aktivitě baví nejvíce. „Naplňuje mě běžné plavání a setkávání u vody. To je to, co mě na tom baví. Závodění je jen špička toho, co si člověk chce ve vodě zkusit,“ zakončil své vyprávění o zimním plavání.

