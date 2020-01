/FOTO/ Již 9. ročník oblíbené Školní florbalové ligy Kladenska, hrané s mottem "FLORBALEM PROTI DROGÁM A KRIMINALITĚ", má za poslední turnajový den roku 2019. Všechny mají za sebou 6 utkání. Bez ztráty už jsou jen několikanásobní mistři Nosorožci, s jednou prohrou na kontě jsou jim v patách Tygři a Žraloci. Ti se ale hned v dalším kole vzájemně utkají, čeká se lítý boj.

ŠFL Kladno / 21. 12. 2019 | Foto: Bohumil Kučera / Kladenský deník

V sobotu 21.prosince se v kladenské hale BIOS odehrál třetí turnaj, tedy 5. a 6. kolo ŠFL Kladenska, ročníku 2019/20.

V prvním duelu dne se do sebe pustili Jeleni s Nosorožci. Obhájci trofeje ale i v současné sezóně jedou jak "švýcary", vítězi 6:2. Medvědi byli při chuti, dali Štírům 8 fíků, Ti kontrovali 4x. Bojovný, ale na branky chudý byl duel mezi Žraloky a Jeleny, prvně jmenovaným výhru zajistila jediná branka. Štíři odehrálu skvělý duel se silnými Nosorožci a málem se zrodilo překvapení kola. Své vedení ale nakonec neudrželi, Nosorožci vyhráli 4:3, ale byl to krásný mač, kdy se tleskalo oběma týmům! Tygři si bez větších problémů poradili s Opicemi. Medvědi si zopakovali osmičku a ani jednou od Vlků neinkasovali, dostávají se do formy, dnes dali celkem 16 branek. Opice daly jeden gól Žralokům, ti ale síť trefili 8x, bylo to jednoznačné. Den zakončil mač Vlků s Tygry, a byl to celkem boj. Tygři nakonec vítězí 3:1 a výhry si velmi považují, oslavili ji.