V sobotu 18.ledna se v kladenské hale BIOS odehrál již čtvrtý turnaj, týmy sehrály svůj 7. a 8. zápas ročníku 2019/20. O překvapení nebyla nouze.

V prvním duelu se do sebe zakousli Žraloci a Tygři, ti měli více sil rafli 5x, Žraloci jen 3x. Opice se utkaly se Štíry, byly z toho brankové hody dne, Štíři vítězí 8:3. Pak si složili svůj reparát Žraloci, odčinili prohru s Tygry, když efektivně proměňovali a deklasovali Medvědy 8:1! Štíři jsou nebezpeční, hodně potrápili Tygry, ti ale měli další dobrý den, vyhráli opět 5:4 a plně tedy, jako jediní, dnes bodovali. Vlci se servali s Nosorožci, defenzívy a gólmani vládli a jedna jediná branka Vlků obrala silné Nosorožce o body, překvapení dne. A to nebylo vše, Opice s Jeleny bojovaly a po remíze 2:2 urvaly svůj první a zasloužený bod, měly velkou radost. Nosorožci byli po první ztrátě v sezóně zklamaní, ale co, je tu druhý zápas, tak si spravili chuť jasnou výhrou nad dnes bezzubými Medvědy 6:0. Vlci sice porazili Nosorožce, ale stálo je to hodně sil a ty chyběly proti Jelenům, prohráli 5:1.

Výsledky:

Žraloci – Tygři 3:5

Opice – Štíři 3:8

Medvědi – Žraloci 1:8

Štíři – Tygři 4:5

Vlci – Nosorožci 1:0

Opice – Jeleni 2:2

Nosorožci – Medvědi 6:0

Jeleni – Vlci 5:1

Čelo tabulky udrželi s 21 body Nosorožci, dotáhli se na ně Tygři, 3 body ztrácí Žraloci.

V neděli 16. února 2020 nás čeká pátý hrací den ŠFL Kladenska, program je následující:

8:30 Vlci - Medvědi

9:10 Štíři - Nosorožci

9:50 Medvědi – Opice

10:30 Štíři – Vlci

11:10 Tygři - Jeleni

11:50 Žraloci - Nosorožci

12:30 Opice - Tygři

13:10 Jeleni – Žraloci

Přijďte týmy do "Biosky" (naproti Zimnímu Stadionu v Kladně) podpořit, vstup je volný, občerstvení je po celou dobu akce otevřené. Čekají na Vás opět pěkné zápasy ve skvělé atmosféře, liga pomalu graduje. Tahákem kola bude duel Nosorožců a Žraloků. Opice se jistě pokusí urvat další body. Opět očekáváme hlavně ale radost ze hry, a o to jde primárně!

Autor: Bohumil Kučera