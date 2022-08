„Na Eugene budu mít příjemné vzpomínky. V reprezentační štafetě jsem byl nováčkem a s kluky to bylo moc příjemný. Byli jsme fajn parta a když se to ve finále završilo českým rekordem, nemělo to z mého pohledu chybu,“ pochvaloval si Matěj Krsek.

Vybíhal krkonošské kopce

Po návratu si trojnásobný mistr republiky pár dní odpočinul a vyrovnal se ze změnou časového pásma. „Moc jsem to neřešil, asi za tři dny jsem byl zpátky v našem režimu,“ zmínil dvaadvacetiletý atlet.

„Už jsem zase v plném tréninku. Asi týden jsem se pod vedením trenérky Hany Větrovcové dvoufázově připravoval v Krkonoších,“ pokračoval.

„Byly tam výběhy do kopců, ale větší dávky se postupně snižovaly. Jezdili jsme i na stadion do Trutnova,“ vyprávěl o programu uprostřed léta, kdy měl základnu na boudě Na Muldě v Peci pod Sněžkou.

Horská příprava je už ale minulostí. „Před odjezdem na šampionát do Mnichova mi zbývá necelý týden na doladění formy, a to probíhá v domácím prostředí na Sletišti,“ prozradil Matěj Krsek.

Novinkou bude individuální závod

V bavorské metropoli pro něj bude novinkou sólový start v běhu na 400 metrů. „V dospělé kategorii poběžím poprvé sám za sebe. Moc se na to těším a mám do toho chuť. Máme i další štafetové plány a jsem zvědavý, kam to dotáhneme. Vylepšit čas z Eugene je lákavé,“ nezastíral.

Nervozitu si před individuálním startem nepřipouští. „Za poslední roky jsem s ní naučil pracovat a už nervózní nebývám. Spíš rád vnímám atmosféru velkého závodu a doufám, že to bude takové i v Mnichově. Užívám si předstartovní ladění, kdy už je tělo na sto procentech,“ líčil své pocity.

Vzhledem k blízkosti dějiště ME přijedou Matěje Krska - podobně jako jiné reprezentanty - povzbudit nejbližší. „Určitě dorazí rodiče se sourozenci, a tak se před nimi musím předvést,“ usmál se na závěr.

