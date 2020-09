V sobotním programu startovali zástupci BaC Kladno ve všech disciplínách a podařilo se jim získat celkem sedm medailí a z toho dvě zlata ve dvouhře mužů – M. Morávek a čtyřhře žen – J. Skrčená s M. Zelenkovou (SK Prosek Praha). Zajímavou konfrontací byla dvouhra mužů, kam do semifinále pronikli pouze zástupci kladenského badmintonu. Byla vidět i generační výměna, když do finále na úkor kladenských matadorů V. Vlka aj. Konupky prošli nadějní junioři M. Morávek (18let) a J. Altera (15let). Ve finále se radoval starší z mladých hráčů Morávek po bitvě 22:20, 20:21 a 21:19.

V neděli přijelo do Kladna celkem 33 hráček a hráčů a domácí nadějní junioři se neztratili. Ve dvouhře chlapců nejdále došel J. Altera, který získal bronzovou medaili. Ve čtyřhře spojil síly s dalším domácím borcem V. Volfem a také si dokráčeli pro bronzové medaile. Turnaj byl pro kladenské badmintonisty skoro v bronzových barvách, když třetí medaili tohoto kovu získala ze čtyřhry dívek M. Skrčená společně s T. Burdovou (Baník Most). Pro M. Skrčenou se jednalo o premiéru v této kategorii, když prvním rokem startuje v kategorii do 15 let a svoji premiéru zakončila víc než povedeně v mixu. Zde hrála s J. Alterou a jako nenasazený pár porazili postupně čtyři dvojice a po krásném badmintonu si došli až pro zlaté medaile. S ohledem na věk M. Skrčené – 13 let se jedná o příslib dobré hráčky do budoucnosti, společně s dalšími mladými nadějemi z klubu BaC Kladno.