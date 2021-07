Skvělí byli hlavně dorostenci, které až ve finále zastavil starší a fyzicky vyspělejší tým Heřmanova Městce. Junioři hráli také výborně, skončili pátí.

Nejprve bezvadný výsledek dorostu, který i s notně omlazenou sestavou, kde ročníkově odpovídala pouze jedna formace ze tří, vyrazil s chutí do Světlé. U řeky Sázavy tým ukazoval od prvního zápasu bojovné srdce, ale také hodně hokejbalového umu. S Heřmanovým Městcem remizoval 2:2, Ústí nad Labem přehrál po bitvě 1:0 a Pardubice v řežbě o postup přemohli 3:0. „Byl to nejlepší zápas dne a byla radost kluky sledovat, s jakým nadšením hrají,“ těšilo kouče Jiřího Jedelského, který se spoustou hráčů jde doslova od chvíle, kdy pouštěli z rukou tahací kačery a brali hokejku.

V nedělním semifinále narazilo Kladno na soupeře, s nímž se utkává právě už řadu let – Hostivař. I proto se hrál hodně emotivní zápas, který vyšperkovala bláznivá koncovka. Hostivař v ní vedl 3:2 a hrál přesilovku, jenže pak se jeho hráči dopustili dvou nesmyslných faulů a kladenský Marek Daníček vyrovnal. Přitom se mu v turnaji nedařilo a nemohl smůlu prolomit. Povedlo se mu to v pravou chvíli, navíc přidal i rozhodující trefu v nájezdech. „Uvolnil se a už to byl zase on. Měl obrovskou radost,“ chválil mladíka Jiří Jedelský.

Nicméně pochvalu zasloužil celý tým vedený tradičním tahounem, duší a kapitánem Filipem Jedelským. Parádně hraje celá jeho reprezentační Legie zkázy s Vojtou Velou a Jirkou Rodem, ale i další borci.

Ve finále byli ale Ježci z Heřmanova Městce lepší a vyhráli 4:0. „Soupeř byl jednoduše fyzičtější, měli starší hráče. A nám už semifinále síly vzalo. Nikdo neprohrává rád, ale já jsem přesto na kluky hrdý,“ rozplýval se nad výkonem mužstva Jiří Jedelský.

Skvělí brankáři táhli juniory

Junioři v extralize pomýšleli před sezonou na semifinále, alespoň je tam viděl trenér Jaroslav Procházka. Samozřejmě s podmínkou, že se vše sedne. Nakonec jeho týmu právě semifinále v Beko Cupu uteklo, když skončil na pátém místě. „Beru to. Kluci turnaj odmakali, hráli těžké zápasy. Vždyť z české a moravské špičky scházel jen Letohrad,“ řekl Deníku Procházka, který vede juniory s Václavem Zdrůbeckým.

Do finálového turnaje se dostaly pouze dva nejlepší celky ze základních skupin, které se hrály během května a června. Kladno svou skupinu vyhrálo a nechalo za sebou Prachatice, Ústí, Rakovník i Plzeň. Pod hradem Střekovem pak zahájilo nadějnou remízou 1:1 s výbornou Hostivaří, pozdějším vítězem turnaje. Hrdinou utkání byl brankář Antonín Křemenák, který chytil řadu jasných šancí. Bohužel Kladno poté ztratilo s pardubickým Svítkovem náskok 2:1, prohrálo 2:3 a v závěrečném duelu by muselo porazit domácí Ústí o šest gólů. Prohrálo však 0:1 a muselo do nedělní skupiny o 5. – 8. místo. V ní už nezaváhalo, přejelo Malenovice 4:0 a Svítkovu vrátilo porážku ze základní skupiny (2:0).

Jaroslav Procházka musel měnit kvůli A týmu mužů gólmany, ale to mu nevadilo. „Museli jsme áčku na play off někoho poslat, a tak jel v sobotu Adam Pulec a v neděli Tonda Křemenák. U nás odchytal každý jeden den a oba byli skvělí, podle mne mají velkou naději na reprezentační dvacítku,“ myslí si Jaroslav Procházka, jehož tým hrál v Ústí s hráči, kteří mohou za juniory nastupovat i v nové sezoně.