Stejně jako v přípravě, tak i nyní byli příbramští volejbalisté na palubovce jasně lepším týmem. Kladenští se drželi pouze do stavu 6:6, pak už jen přihlíželi, jak náskok soupeře narůstá. Po esu na 10:6 si dokonce trenér Fortuník oddechový čas, ale marně. Rozjetí Kocouři se nedali zastavit. „Byli jsme víc soustředění na zápas. Dávali jsme dobrý servis a tlačili na přihrávající Kladno a to zafungovalo. Věděli jsme, co bude pinkat nahrávač a udělali jsme to dobře,“ pochvaloval si ukrajinský nahrávač Dmytro Dolgopolov.

Na hřišti vládl jeden tým a úvodní sada skončila rozdílem třídy. Kocouři ji získali poměrem 25:14. Kladenští udělali do druhého setu změnu. Místo kapitána Jiřího Kraffera nastoupil Tomáš Hýský a hosté dostali potřebný impuls. Bývalý hráč Příbrami táhl svůj tým za vyrovnáním, což se mu nakonec povedlo. „Ve druhém setu složil téměř všechno. V takové situaci musí ale člověk zareagovat rychle. Naštěstí naše reakce přišla včas a dotáhli jsme zápas do vítězného do úspěšného konce,“ ulevil si 28letý volejbalista.

Třetí sada už však byla opět v režii Kocourů. Domácí získávali důležité body zejména díky blokům a obětavosti v poli. Hosté navíc hodně kazili a tentokrát Příbram vyhrála poměrem 25:15. Po změně stran se hra opět vyrovnala a Kladno se dostalo do mírného vedení. „Ve čtvrtém setu se zase vrátili k volejbalu, který na nás platil,“ přiznal Dolgopolov. Byly to ale opět bloky ve střední fázi dějství, které vrátily Kocoury do hry. Nakonec ale v koncovce získaly klíčové body a celkově zvítězili 3:1.

Vyhraný čtvrtý set je o to důležitější, že takhle stačí Příbrami v Kladně uhrát dvě sady a bez ohledu na výsledek postoupí do čtvrtfinále. V případě výraznější sady bude rozhodovat zlatý set. „Snažíme se vyhrát každý zápas bez ohledu na výsledek. Kašleme na to, jestli zvítězíme 3:1 nebo 3:2. V Kladně nás čeká těžký zápas,“ uzavřel ukrajinský volejbalista. Odveta osmifinále se hraje za tři týdny na půdě soupeře.

Příbram – Kladno 3:1 (14, -23, 15, 22)