Dosud brala pouze pár slušných umístění ve své věkové kategorii, tentokrát si ale vzhledem ke konkurenci na bednu věřila. Jak se ukázalo, oprávněně.

"Mám ohromnou radost. Je to bomba," řekla po životním výkonu žena, která se triatlonu věnuje třetí sezonu. Její posun oproti minulým sezonám je výrazný. Osobní maximum si totiž vylepšila o půl hodiny! "Teď už to tak rychle nepůjde. Uvidíme v září na mistrovství republiky," usmála se a podotkla, že daní za první místo byla dopingová kontrola, již podstoupila poprvé v životě. "Nejnáročnější byly oficiality. Po doběhu jsem byla celá tumpachová a pomalu jsem nevěděla, jak se jmenuji," uvedla.

Jak přiznala, za velkým zlepšením paradoxně stála pandemie, během které měla víc prostoru v přípravě na cyklistickou disciplínu. Co se týče objemů, zabere kolo v tréninku nejvíc času, který se při stálém zaměstnání a dvou dětech hůře hledá.

Právě na kole byla ze všech žen nejrychlejší. "Opravdu se mi jelo fantasticky," řekla a pochvalovala si, že se jí postupem času daří lépe zvládat přechody mezi disciplínami. V této fázi závodu se dá hodně získat.

Z kola - po kterém byli všichni umazaní jako fotbalisté po utkání na škváře, se to Ritě podařilo. Začátek běhu zvládla s minimální krizí, přičemž do půlmaratonu vybíhala jako druhá. "Věděla jsem však, že mám na to, abych pětiminutovou ztrátu na první stáhla. Nakonec byla o minutu za mnou," řekla s tím, že na první pozici se propracovala na nějakém 15. kilometru.

Velkou zásluhu na jejím úspěchu má trenér, úřadující mistr republiky v polovičním i dlouhém triatlonu Tomáš Řenč. "Dává mi svým milým a vstřícným přístupem hodně. Máme spolu opravdu dobrý vztah. Není to o machrování," pochvalovala si a připomněla, že v Triatlonu Slaný mají skvělou partu, která umí jít za svým.

Pohoda se promítá i do výsledných výkonů. V Račicích si vytvořila osobní rekordy sedmička členů klubu, včetně Řenče, jenž poprvé v kariéře pokořil hranici čtyř hodin (3:49:34)! "Chytlo nás to a začali jsme dělat triatlon naplno," podotkla rodačka z Prahy, jež se do Slaného přistěhovala před deseti lety.

V budoucnu by si ráda vyzkoušela dlouhý Ironman (3,8 km plavání, 180km kolo, maraton). Jak sama říká, mohl by být její aktuální věk 44 let jistou výhodou. S roky totiž přibývá vytrvalost. "Myslím, že mi to půjde, ale dokud si nebudu jistá, že dlouhý triatlon zvládnu, tak do toho nepůjdu. Přiznávám, že mám z takových vzdáleností strach. Když se ale všechno sejde jako v sobotu v Račicích, tak by to mohlo vyjít," podotkla na závěr.