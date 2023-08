Slánští plochodrážní junioři pokračovali po skončení Světového a Evropského poháru mládeže v Gdaňsku v další polské destinaci v Toruni, kde byl pro nejmladší generaci připraven od pondělí 24. července tréninkový kemp, který vyvrcholil bodovacím závodem.

Karel Průša mladší | Foto: Petra Zahradníčková

Karel Průša a Štěpánka Nyklová využili pozvánku na tuto akci, kde postupně probíhaly nejen tréninkové jízdy na dráze, ale také fyzická a technická příprava, nechybělo ani školení z řádů ploché dráhy.

Kubatura 125 ccm byla sloučena jak s třídou 85 ccm, tak i nově zavedenou 190 ccm a jezdci těchto tří kubatur trénovali a závodili na malém oválu.

Junioři z kategorií 250 ccm a 500 ccm se prezentovali na klasickém oválu a ČR zde zastupovali Dominik Hrbek a Jan Jeníček z Pardubic.

Slánské duo v tréninkovém bodovaném závodě nakonec na stupně vítězů nedosáhlo. Karel Průša sice jako jediný porazil vítěze Elise Jamila Jensena, ale jednou byl diskvalifikován a v poslední své jízdě měl pád. Zisk osmi bodů mu zaručil šestou příčku. Štěpánka Nyklová si na své konto připsala bodů pět a obsadila jedenáctou pozici.

Rytíři vyjeli na led bez Plekance a Frolíka. Vejvoda další příchody neočekává

Po příjezdu do Čech se ovšem mladí slánští junioři doma příliš nezdrželi a využili další možnosti k závodění. V sobotu 29. července se v Liberci konal další díl polské amatérské soutěže nazvaný BUDEX AMATEUR SPEEDWAY CUP, který se skládá ze čtyř kategorií podle výkonnosti jednotlivých účastníků. Dále zde byla vypsána kategorie elektrických motocyklů, v níž se ukázala v exhibičním závodě Štěpánka Nyklová.

Karel Průša pro změnu zamířil do slovenské Žarnovice, kde se zúčastnil v neděli 30. července u příležitosti výročí 70 let ploché dráhy rovněž exhibičního závodu v kubatuře do 125 ccm.

Jak je patrné, obě slánské naděje o prázdninách neznají slovo odpočinek a využívají každou možnost k závodění.

V sobotu 5. srpna se mělo v Divišově konat MČR juniorů - jednotlivců a zároveň i MČR 125 ccm na krátké dráze, bohužel vlivem povětrnostních podmínek byl pořadatel AK Divišov nucen tyto akce odvolat a bude se hledat náhradní termín. Slánští jezdci Bruno Belan, Karel Průša a Štěpánka Nyklová, kteří na tyto akce byli přihlášení, si budou muset počkat na zveřejnění nového termínu.

Účastníci soustředění v ToruniZdroj: archiv Karla Průši