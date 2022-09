Slánský Bruno Belan bere bronz, Průša přidal stříbro

Pražská Markéta byla dějištěm čtvrtého finálového závodu mistrovství ČR juniorů jak do 21, tak i 19 let. Nepříjemný déšť, který se těsně před zahájením závodu snesl na břevnovský ovál, nezabránil, aby se mladí čeští plošináři pustili do bojů o poslední body do závěrečné klasifikace. Vidět byli i jezdci AK Slaný, zejména Bruno Belan.

Bruno Belaň. | Foto: archiv Bruno Belaně