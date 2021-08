Plochodrážní sportovní komise AČR do řádného termínu přihlášek evidovala sedm přihlášených dvojic a tak se slánskému publiku představí celky AK Markéta Praha I., AMK ZP Pardubice, PK Plzeň, AK PD Walbo Kopřivnice, AK Březolupy, AK Markéta Praha II. a pořadatelský klub AK Slaný.

Manažeři jednotlivých týmu nominovali to nejlepší jezdecké obsazení, které momentálně na tuzemské scéně závodí. Manažér pražské Markéty Tomáš Topinka nahlásil sestavu prvního páru Josef Franc - Jan Kvěch, tedy zkušenost na jedné straně a obrovský talent na druhé. Druhá pražská sestava má složení Petr Chlupáč a Daniel Klíma, zde se jedná o dva juniorské České reprezentanty.

AMK ZP Pardubice přijede do Slaného ve složení Václav Milík - Hynek Štichauer a oba dva ostřílení závodníci budou určitě útočit na příčky nejvyšší, vždyť Milík je nejlepším domácím jezdcem a Štichauer ve Slaném zajet umí.

Do okruhů favoritů by měl patřit i domácí tým AK Slaný, kde bude mít manažer Milan Mach k dispozici Ondřeje Smetanu a po jeho boku bude startovat ve Slaném populární polský jezdec Jakub Jamrog. Ten dosud Slanému v sezoně nemohl pomoci, protože extraligové závody mu kolidovaly se švédskou ligou. Smetana se pak pokusí nahradit Edu Krčmáře, který by na Machově soupisce nemohl chybět, ale v téhle sezoně ho vyřadilo vážné zranění.

Moravské kluby AK PD Walbo Kopřivnice a AK Březolupy prozatím nahlásily pouze jméno jednoho závodníka, v prvním případě se jedná o Jana Macka a v tom druhém o Martina Málka. Shodou okolností to jsou oba jezdci, kteří v extraligových závodech oblékají vestu slánského AK. Jak Jana Macka, tak i Martina Málka by měl doplnit jezdec jiné federace. Poslední pár přijede z Plzně, Západočechy budou reprezentovat Václav Kvěch s Filipem Hájkem.

Součástí finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic bude vložený memoriál Antonína Vildeho, kde své umění předvedou jezdci kubatury 125 ccm z klubů AMK ZP Pardubice, SC Chabařovice a domácího AK Slaný. Jedná se převážně o jezdce, kteří ČR reprezentují jak ve světovém, tak i Evropském poháru mládeže a jsou soustředěni ve Sportovním centru mládeže při Autoklubu v AČR Slaný. "Těšíme se, že dorazí co nejvíc diváků, závody dvojic slibují nejvyšší kvalitu," řekl Antonín Vilde, syn legendárního závodníka, na jehož počest se memoriál koná.