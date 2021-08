Část české mládežnické výpravy se na východ Evropy vypravila již v úterý a druhý den se ze Slaného směrem k ukrajinským hranicím vydala i druhá polovina, aby společně překročili polsko-ukrajinské území.

Mládežnická reprezentace jezdců ČR v kubatuře do 125 ccm je soustředěna ve Sportovním centru mládeže při Autoklubu v AČR Slaný a jezdci tohoto střediska se pravidelně zúčastňují Evropského poháru od r.2008.

Na stadionu, kde v minulosti sídlily dva místní kluby Kaskada a Huragan, se na start finálového klání postavilo 24 nadějí plochodrážního sportu starého kontinentu, které byly rovným dílem rozděleny do dvou kvalifikačních skupin, ze kterých vždy první čtyři jezdci měli zajištěnou semifinálovou účast.

Českou republiku zastupovali Matěj Frýza, Karel Průša, Petr Marek a Dominik Hrbek. Frýza - plošinář PK Plzeň - obsadil v minulém ročníku velmi pěkné čtvrté místo a patří věkem ke zkušenějším jezdcům, ostatní tři naši reprezentanti byli na mezinárodní scéně nováčky. Složení letošního reprezentačního výběru vzešlo ze tří závodů mistrovství ČR a zkušená trenérská dvojice Miroslav Rosůlek (AK Slaný) a František Kalina (AMK ZP Pardubice) na základě těchto výsledků nominovala zmíněné kvarteto jezdců, byť věkem do kategorie 125 ccm stále ještě patří i loňští medailisté Adam Bednář (loňský mistr Evropy) a Vojtěch Šachl (loni bronzový). Jenže tito jezdci se již posunuli do kubatury 250 ccm, a tak se šance chopili jezdci, kteří určitě v příštích sezonách naváží na úspěchy svých předchůdců.

Kvalifikační skupinu A ovládl suverénně polský závodník Krzyszrtof Harendarcyk z 12 ti body, o jeden méně měl na svém kontě slánský Karel Průša a dále do semifinále postoupili Mykhalo Tymoshchuk a na českých oválech dobře známý Maksymilian Pawelczak. Pro druhého českého zástupce Petra Marka ze SC Chabařovice, který si na své konto připsal tři body, závod skončil.

Druhá kvalifikační skupina B měla daleko vyrovnanější průběh. Na ten nakonec doplatil Matěj Frýza, který získal osm bodů a stejný bodový zisk měl i Lotyš Jakab Gusts (jeho starší bratr ve stejný den v Rize vybojoval titul mistra Evropy juniorů do 19 let). Na pomocná kritéria postoupil lotyšský plošinář. Druhý náš jezdec Dominik Hrbek z pardubické ZP na nováčka zajel velmi dobře, získal 9 bodů skončil na třetím místě. Díky tomu postoupil do semifinálových bojů stejně jako vítěz skupiny Krystian Greda a domácí Roman Kapustin.

První semifinálové klání přineslo následující pořadí : Harendarczyk, Kapustin, Tymoshchuk, Gusts. První dva postoupili do finálové jízdy a čekali na soupeře. Druhá semifinálová jízda přinesla česko - polský souboj, ze kterého vyšel vítězně Karel Průša, když za jeho zády bylo pořadí následující : Greda, Pawelczak, Hrbek.

Finále B o pořadí na 5. až 8. příčce se stalo záležitostí Mykhalo Tymoshchuka, náš jezdec Dominik Hrbek již přes veškerou snahu na Jakabse Gustse a třetího v cíli Maksymiliana Pawelczaka již nestačil a celkově je klasifikován na osmém místě.

Finálová jízda přinesla boj na ostří nože, na který po souboji z domácím Romanem Kapustinem bohužel pádem do mantinelu doplatil Karel Průša. Cílem projel vítězně Harendarczyk před Kapustinem a bronzový stupínek získal Greda.

"Byť se česká výprava vrací domů bez medailového umístění, lze výsledek z Rovna považovat celkově za úspěšné vystoupení mladé nastupující generace. Kromě Matěje Frýzy, který je ročník narození 2006 a v této věkové kategorii po letošní sezoně končí, jsou ostatní naši zástupci příslibem do dalších ročníků, Dominik Hrbek může jet pohár ještě dva roky, Petr Marek je ještě mladší a Karel Průša teprve 22.prosince sfoukne jedenáct svíček svého narozeninového dortu," usmál se předseda slánského AK Antonín Vilde při svém hodnocení.

Trenéři reprezentačního výběru Miroslav Rosůlek a František Kalina mají podle něj do budoucna na čem stavět a při jejich úsilí, odborností a kooperaci jak s vedením Sportovního centra mládeže při Autoklubu v AČR Slaný, tak i spoluprací všech zainteresovaných klubů PK Plzeň, AMK ZP Pardubice, AK Markéta Praha, SC Chabařovice,

AK Slaný, lze si přát, aby se naši mladí jezdci vraceli jak z evropských tak i světových kolbišť s těmi nejlepšími výsledky.

Konečné pořadí:

1. Krzysztof Harendarczyk PZM

2. Roman Kapustin FMU

3. Krystian Greda PZM

4. Karel Průša ACCR

5. Mykhalo Tymoshchuk FMU

6. Jakabs Gusts LAT

7. Maksymilian Pawelczak PZM

8. Domink Hrbek ACCR

9. Matěj Frýza ACCR

18. Petr Marek ACCR

