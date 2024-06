Slánský Průša pojede o titul mistra světa

V německém Teterowu se v sobotu 22. června uskutečnila dvě semifinálová klání kubatury 250 ccm o postup do finále Speedway Grand Prix 3 (SGP 3). České barvy zde zastupovali talentovaní Karel Průša z AK Slaný a Adam Nejezchleba z PD Liberec. Oba si svými výkony zajistili postup do finálového mítinku, který se uskuteční 28. června v polském Gorzowě a budou tam bojovat o titul mistra světa v této kategorii.

Adam Nejezchleba v semifinále A vybojoval 9 bodů a obsadil místo šesté, Karel Průša se v semifinále B umístil na sedmé příčce ze ziskem sedmi bodů.

Hejkal s Tůmou pouze u náboru

Sobota měla na pražské Markétě patřit dalšímu pokračování seriálu PRO-TEC Speedway Cupu 125 ccm, ale nízký počet přihlášených jezdců zapříčinil, že se další díl tohoto seriálu neuskutečnil. Jakub Hejkal a Matějem Tůmou se v Praze představili na další plánované náborové akci AK Markéta Praha. Na malé dráze se uskutečnily tréninkové a ukázkové jízdy pro příchozí případné adepty plochodrážního sportu.

Skoro platinový Martin Švestka

Sobota 22. června byla třetí zastávkou amatérských plošinářů a to německém Wolfslake. BUDEX Internacionál Amateur Speedway Cup je název soutěže pro tyto jezdce, kteří se prezentují ve čtyřech skupinách podle výkonosti a to Platina, Zlato, Stříbro, Bronz.

České barvy ve Wolfslake reprezentovali slánští závodníci Martin Švestka s Danielem Halamkou. Oba startovali v nejsilnější platinové skupině, kde si výborně vedl Martin Švestka. Ten skončil druhý, zatímco Daniel Halamka skončil na páté pozici.

Belan si vyjel ve Svitavách stříbro

Neděle 23. června patřila ve Svitavách dalšímu pokračování seriálu Přeboru ČR/Poháru AČR jednotlivců. Na start závodu se postavilo pouze devět jezdců a mezi nimi nechyběl slánský junior Bruno Belan. Nízký počet jezdců byl zapříčiněn termínovou kolizí s jinými akcemi, na kterých se představili čeští závodníci, například v polské Pile bylo na programu Finále ME družstev do 19 let, kde se představilo trio Jaroslav Vaníček, Jan Jeníček, Matouš Kameník.

Bruno Belan ve Svitavách postoupil do finálové jízdy, kterou dokončil na druhém místě za vítězným Hynkem Štichauerem a před dvojicí svých klubových kolegů Janem Hlačinou a Davidem Hofmanem.