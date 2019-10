Pro slánský klub je druhá příčka po sérii bronzových umístění velkým úspěchem. Nebýt zaváhání 14. července v Žarnovici, kde skončil poslední, mohli se Slánští radovat z mistrovského titulu.

Nejlepší výchozí pozici měli plošináři Markéty s 20ti body, druhou příčku okupoval nováček SC Interteam (19) a třetí pozice patřila AK 3ton Slaný (18). Beznadějně poslední ZP Pardubice již na medailových příčkách nemohla nic změnit.

Samotný mítink připravil divákům napínavou podívanou, ze které nakonec profitovali domácí jezdci, kde prim hráli Matej Žagar (14b.) a Václav Milík (12).

Místo druhé si se Svítkova odvezli Slaňáci. Tým koučovaný Milanem Machem šlapal až do poslední jízdy domácím na paty, ale zisk 34 bodů na vítězství nestačil.

Polák Jakub Jamrog vybojoval 14 bodů, Eduard Krčmář přidal 11 bodů.

Pokud Slánští chtěli slavit mistrovský titul, museli by zvítězit a pražská Markéta obsadit místo třetí, to se bohužel z pohledu slánského týmu nestalo. Pražané z 30 ti body skončili na třetí pozici. Na poslední pozici se umístil SC Interteam, byť ještě dvě kola před závěrem soutěže sahaĺ po zlatu.

„O slánský úspěch se kromě jezdců a trenéra Macha zasloužili i sponzoři slánské ploché dráhy a tým podpořil také středočeský krajský úřad. Stranou nezůstává ani město Slaný. Za to je všem potřeba poděkovat a těšit se do jubilejní sedmdesáté sezony sportovní činnosti v roce 2020. A v té kromě významného výročí třeba oslavit i titul,“ přeje si předseda klubu Antonín Vilde.

Výsledky posledního závodu: 1. ZP Pardubice 36 (Žagar 14, Mikel 3, Štichauer 7, Milík 12), 2. AK 3ton Slaný 34 (Krčmář 11, Simota 8, Valkovič 1, Jamrog 14), 3. Markéta Praha 30 (Franc 7, Holub 8, Chlupáč 6, Smetana 7, Kvěch 2), 4. SC Interteam 23 (Pacalaj 3, Škurla 3, Klíma 1, Gala 16).

Celkové pořadí Extraligy družstev 2019: 1. Markéta 22 (257), 2. Slaný 21 (256), 3. Interteam 20 (229), 4. Pardubice 17 (237).

Mladí plošináři o víkendu zaplní slánský stadion

Nastávající víkend bude ve Slaném ve znamení nastupující generace závodníků sportu levých zatáček.



Vše odstartuje již v pátek 20. září od 17:00 hodin dalším dílem seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup ve třídě 125 ccm, kde startují naděje ve věkové kategorii 9-15 let.



Sobota 21. září bude doslova našlapaná trojicí mítinků. Vše začne již v 10:00 hodin, kdy je na programu mistrovství ČR 125 ccm na malé dráze, kde divákům předvedou své umění junioři kategorie 10 – 15 let.



Mistrovský titul z loňské sezony obhajuje Jaroslav Vaníček z pražské Markéty, jemuž se budou snažit cestu za obhajobou zkomplikovat Vojtěch Šachl z divišovského AK, Jan Jeníček ZP Pardubice a rovněž domácí Bruno Belan.



Odpolední program na klasické dráze ve Slaném startuje v 15:00 hodin, a to dvojicí závodů. Hlavním je mezinárodní závod dvojic kubatury 250 ccm za účasti párů z Polska, Německa, Lotyšska, Dánska a ČR.



Součástí mezinárodního mítinku 250 ccm je mistrovství ČR 125 ccm na klasické dráze. Zde je Jaroslav Vaníček rovněž obhájcem loňského mistrovského titulu.



Slánský AK bude reprezentovat Bruno Beláň.



Neděle 22. září má na programu již jen jeden závod a to finále mistrovství ČR jednotlivců ve třídě 250 ccm, který začne v 10:00 hodin.



Barvy slánského AK oblékne Milan Dobiáš, Pavel Kuchař z pražské Markéty je obhájcem mistrovského titulu který před rokem získal právě ve Slaném.