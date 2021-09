Do Prahy přicestoval v nejsilnějším možném složení tým AFORTI Start Gniezno, když jeho sestavu vyztužil výborný Polák Oskar Fajfer, který startuje i nejvyšší švédské ligové soutěži. Domácí Markéta naopak postrádala svého jezdce č.1. Jana Kvěcha a slánský AK se musel obejít bez služeb Jana Macka, který si minulý týden v Praze přivodil frakturu horní končetiny. Pardubice, byť měly titul již v kapse , ponechaly stejnou sestavu jako v předešlých třech kolech, tedy i s Matejem Žagarem. Do závodu zasáhl i Hynek Štichauer, byť jej limitoval zlomený palech na noze.

Závod byl vyrovnaný a po osmé jízdě měly všechny týmy shodný osmibodový zisk, po dalších čtyřech jízdách se na čele pořadí hřáli jezdci AK Slaný společně s Gnieznem. Slánští na čele vydrželi i po jízdě č.16, kdy vedli spolu s domácí Markétou, ovšem poslední série jízd se jim příliš nevydařila. Zisk pouhých tří bodů dal zapomenout na boj o prvenství v závodě, ale také vyklizení pozic k případnému zisku třetí nebo druhé příčky celkového pořadí extraligové tabulky.

Mítink na Markétě se nakonec stal záležitostí domácího celku, který získali 34 bodů, druhé místo si ze ziskem 32 bodů zajistilo Gniezno, a třetí skončilo Slaný. Méně než jindy se dařilo Poláku Jamrogovi, jenž měl poprvé na extraligu volno, protože se nejela švédská liga. Zastínil ho i o bod lepší Oskal Polis. Ondřej Smetana si udržel svůj letošní standart a získal bodů 6, nováček ve slánské sestavě, mladičký Bruno Belan absolvoval extraligovou premiéru a vyjel si své první dva body.

Pro celkové pořadí extraligy znamenal výsledek z Prahy, že za pardubickou ZP skončí na druhém místě Start Gniezno/Liberec, třetí příčka připadla jezdcům AK Markéta Praha a slánský AK pro letošek obsadil místo čtvrté. Po letech tak opustil extraligové stupně vítězů, ale vzhledem k tomu, že celý ročník absolvoval bez zraněného Eduarda Krčmáře a také bez Zdeňka Simoty, kteří v minulosti tým bodově táhli, navíc do posledního kola pro zranění nemohl zasáhnou ani Jan Marek, nedá se mluvit o zklamání. Slánští spíš hodnotí ročník realisticky a jsou rádi, že příležitost dostal třeba junior Bruno Belan a další junior Milan Dobiáš byl jak v Praze tak i v Liberci připraven z pozice rezervního jezdce zasáhnout do závodů. Mladí dostali šanci a snad jí využijí a v budou sázkou do dalších sezon.

Pořadí M MČR Extraliga IV. kolo 21.9.2021 - Praha

1. AK Markéta Praha 34b. (N.Škorja 9b., P.Chlupáč 10b., D.Klíma 6b., J.Franc 9b.),

2. AFORTI Start Gniezo/Liberec 32b. (A.Gala 11b., M.Nowak 6b., K.Fajfer 3b., M.Czapla 1b., O.Fajfer 11b.)

3. AK Slaný 29b. (J.Jamrog 10b., O.Polis 11b., B.Belan 2b., O.Smetana 6b.).

4. AMK ZP Pardubice 25b. (D.Šilhan 4b., M.Žagar 13b., H.Štichauer 1b., V.Milík 7b., J.Petrák 0b.).

Celkové pořadí :

1. AMK ZP Pardubice 124 score 12bodů

2. AFORTI Start Gniezo/Liberec 125 10

3. AK Markéta Praha 121 10

4. AK Slaný 116 8

Antonín VILDE