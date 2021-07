Kvůli koronaviru se na rozjezd extraligy družstev čekalo letos hodně dlouho. Soutěž bude zkrácena na pouhé čtyři podniky, které rozhodnou o novém mistrovi. ve středu se začne v 18 hodin na svítkovském oválu v Pardubicích, 3. srpna se pokračuje v Liberci, 2. září ve Slaném a 21. září vše zakončí utkání na pražské Markétě.

Extraliga družstev má jako v minulých ročnících čtyři účastníky. Mistrovský titul obhajuje Markéta Praha, která ani v letošní sezoně nebude chtít své těžce vydobyté postavení opustit. Závodníci z pražského Břevnova pojedou pod taktovkou kouče a bývalého skvělého jezdce Tomáše Topinky a v kádru mají i velmi talentovaného Jana Kvěcha, který o víkendu jel oba závody Grand Prix právě v Praze.

Stříbrné byly loni Pardubice vedené velezkušeným manažerem Lubomírem Vozárem. Titul slavily naposledy na podzim roku 2018 a letos na něj budou útočit znovu. V prvním duelu mají výhodu domácího prostředí a podle informací Deníku mohou počítat se slovinskou hvězdou Matejem Žagarem.

Slaný jako pravidelný účastník extraligových bojů by konečně rád po delší pouze navázal na sezony 2005 a 2006, kdy se jezdci z Královského města radovali s mistrovských titulů. Od té doby nastala doba bronzová nebo stříbrná, a i kvůli zranění manažer Milan Mach neponechal nic náhodě a soupisku nabil jak to šlo.

Pravidla mu umožňují nasadit místo hlavního lídra - což byl Krčmář, nasadit dalšího zahraničního jezdce. Bude jím nadaný Lotyš Ričards Ansviesulis a doplní tak hlavní star družstva, veterána Gregorze Walaska. Pětačtyřicetiletý Polák je legendou, dvojnásobným mistrem světa týmů, účastníkem Grand Prix. Od Lecha Kaczyňského dostal řád za zásluhy o polský sport. "Naší jedničkou je Jakub Jamrog, ale ten jede v úterý a čtvrtek švédskou ligu, takže jeho příjezd nebyl možný. Ale Grezegorz je starej válečník, v Pardubicích to umí a je ve formě. Co se týče Ansviesulise, je to moc šikovný mladý jezdec, čekám od nej klidně deset bodů," míní Milan Mach.

Ten staví ještě Ondřeje Smetanu na úkor Zdeňka Simoty, který letos ještě nezávodil, zatímco Smetana jezdí i na slánské tréninky. Dále juniora Jana Macka původem z Kopřivnice, který je jezdcem Markéty. Z náhradnického postu pak pojede zkušený Martin Málek.

"Na závody se těším a uvidíme, jak se na ně vyspí kluci. Pochopitelně bez Edy a Kuby Jamroga jsme papírově slabší, ale tým má sílu," věří Milan Mach.

Na jeho letoční soupisce jsou ještě další zajímavá jména. Už zmíněný Zdeněk Simota, další zkušený Polák Tobiasz Musielak, Slovinec Matic Ivačič a mladíci Milan Dobiáš, Bruno Belan a Vojtěch Zamazal.

Čtvrtým tým extraligových bojů bude polský Aforti Start Gniezno. Domovský stánek má v Liberci, doma v Polsku jezdí druhou ligu. V minulosti si tady udělali výborné jméno čeští borci v čele s Antonínem Kasperem ml., i teď bude mít polský tým určitě vysokou kvalitu.