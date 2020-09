Závod, nad nímž převzala záštitu Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, se bude muset řídit novými epidemiologickými nařízeními vlády, nicméně ta by zásadně návštěvu areálu ve Slaném ovlivnit neměla.

"Do klání je v současné době přihlášeno devět plochodrážních subjektů a o případném desátém se jedná. V případě deseti účastníků se pojede systémem, který k nám byl exportován před patnácti lety z britských ostrovů a závod by byl vypsán na 24 jízd. V opačném případě by startovalo sedm párů a bojovalo v klasickém rozpisu na 21 rozjížděk," vysvětlil šéf slánského klubu Antonín Vilde.

Na start se každopádně chystá kompletní česká plochodrážní jezdecká základna. Manažeři nahlásí složení svých týmů v předepsaném termínu a některé kluby do svých řad pozvou zahraniční jezdce. Včetně domácího AK Slaný, kde Milan Mach počítá s dvojkou, která klub táhne i v extralize družstev - tedy Eduardem Krčmářem a Polákem Jakubem Jamrogem. Dráhu znají, což bude jejich výhoda. Naposledy to předvedli v úvodu září, kdy tady při extralize týmů deklasovali zbytek závodního pole. "Oba mají fazonu, na titul zaútočíme," potvrdil Milan Mach.

Snad to ostrým jezdcům levých zatáček povolí i zdravotní situace. "Sledujeme vývoj a budeme reagovat na aktuální situaci," slibuje Antonín Vilde.