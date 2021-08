„Nádherný pocit, kluci zajeli fantasticky. To vše před domácím publikem,“ rozplýval se manažer Milan Mach.

Na titul hodlal útočit už loni, ale proti byl vytrvalý déšť, který šampionát zhatil. Letos naopak počasí přálo, nejhezčí den týdne připadl právě na středu.

Mach konečně mohl zařadit do svého plánu Jakuba Jamroga. Špičkový polský borec jezdí za Slaný už roky, ale letos kvůli kolizím se švédskou ligou nemohl. Na dvojice to ale vyšlo a jak je Jamrog dobrý, předvedl všem. Vyhrál všech šest jízd a ziskem 24 bodů (dvojice se bodují 4-3-2-0) byl hvězdou večera. Zdatně mu sekundoval také Ondřej Smetana (je z Mořiny), jenž nahradil letos zraněného Edu Krčmáře. Dal 13 bodů a Slaný díky tomu mělo pořád náskok. Se sedmatřiceti body vyhrálo o pět bodů velkými favority – Olympem Praha. Zkušený Josef Franc a mladý Jan Kvěch byli podle Macha největšími adepty na titul. „V mých počtech měli vyhrát, nás jsem tipoval na bedně. Vysoko jsem viděl i Pardubice, ale těm nezajel Štichauer,“ popisoval Mach.

Pardubice, přestože jejich jednička Václav Milík najel druhý nejvyšší počet bodů večera (22) skončily nečekaně až čtvrté. Překonalo je překvapení večera z Kopřivnice, sestava Jan Macek – Lars Skupieň udělala 29 bodů!

Protože Macek hájí v extralize barvy Slaného, je to dobrá zpráva i pro Milana Macha, už příští středu se totiž právě ve Slaném extraliga družstev jede. Manažer Slaného by tam mohl využít i Martina Málka, jehož má na soupisce. Málek je ve středu za mateřské Březolupy a i on ukázal sedmnácti body velkou formu. „Na extraligu nemohu mít Jamroga, ale chystám zase zkušeného Walaska a jedno polské překvapení,“ usmál se Milan Mach.

MČR dvojic – konečné pořadí:



1. AK Slaný 37 bodů (Jamrog 24, Smetana 13), 2. Olymp Praha 32 (Franc 15, Kvěch 17), 3. Kopřivnice 29 (Macek 15, Skupieň 14), 4. Pardubice 27 (Milík 22, Štichauer 5), 5. Markéta Praha (23 (Chlupáč 13, Klíma 11), 6. Březolupy 21 (Málek 17 a Petrák 4), 8. Plzeň 16 (Kvěch 6, Hájek 10).

Memoriál A. Vildeho pro Chabařovice a Marka

Slánské sportovní odpoledne mělo na programu i další ročník PRO -TEC Memoriálu Antonína Vildeho, který jeli mladí borci (10-15 let) kubatury 125 ccm. Jedná se o jezdce, kteří jsou zařazeni ve Sportovním centrum mládeže AČR při Autoklubu v AČR Slaný a někteří z nich reprezentovali ČR jak v Evropském, tak i Světovém poháru mládeže.

Závod dvojic přinesl vítěství SC Chabařovice, před párem ZP Pardubice. Domácí AK Slaný se musel obejít bez nadějného Karla Průši, který pro nevolnost po treninkových jízdách bohužel do závodu nemohl zasáhnout.

Cena OMACZ.CZ závodu jednotlivců pak patří Petru Markovi také z Chabařovic.

Diváci ve Slaném na plochou dráhu opět zavítají ve čtvrtek 2. září, kdy se uskuteční III. kolo nejvyšší tuzemské soutěže družstev - Extraligy.