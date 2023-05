/FOTO, VIDEO/ Čtyřicáté výroční oslavil populární cyklistický závod Karlovy Vary – Unhošť stylově. V neděli mu hrálo do karet i parádní počasí, i když závodníci si stěžovali na nepříjemný vítr. Včetně toho nejrychlejšího Václava Nežerky, který dorazil do cíle na Václavské náměstí v Unhošti s jasným náskokem před ostatními borci. Těch se sešlo na startu 85 včetně tří statečným žen.

Přesně po čtyřiceti letech se jel závod Karlovy Vary - Unhošť. Vítězný Václav Nežerka | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Archivář a spisovatel Miroslav Oliverius si před časem při debatě s kolegou archivářem z Varů zaevidoval, že 21. května uplyne přesně čtyřicet roků, co se krásný závod mezi lázeňskou metropolí a Unhoští jel poprvé. Zažil vzestupy, kdy přijely slavné hvězdy v čele Gustavem Adolfem Schurem, i pády, kdy se ani nejelo.

Letos ale muselo, zvlášť když zmíněný Oliverius předal informaci o výročí závodu jeho hlavní duši Antonínu Mittelbachovi. Slavnému propagátorovi cyklistiky a borci, který brázdil svět i na starobylém kostitřasu vystaveném v rámci cyklo expozice v místním Melicharově vlastivědném muzeu. Určitě se přijďte kouknout.

Na trati samotné nejlépe pracoval tým Lawi Stars Giant, jehož taktika slavila úspěch. Za Rakovníkem se vydal do sólové akce Václav Nežerka a náskok už do cíle udržel. „Šli jsme do toho s tím, že se pokusíme, aby někdo z našeho týmu vyhrál. Jeden z mých kolegů Tomáš Kotrlík se obětoval, vydal se na začátku, my ostatní jsme mohli pošetřit síly a já toho pak využil,“ děkoval Václav Nežerka kamarádovi.

Ujel podle plánu ve stoupání za Rakovníkem na Lány, které je na celé trati nejtěžší. „To mohu potvrdit, protože už máte v nohách devadesát kilometrů a pak přijde tohle. Je to o vůli,“ usmíval se Unhošťák František Kozel, který jel závod patnáctkrát, dokonce v osmnácti i masový ročník s tisícovkou jezdců, ale letos ho na start nepustila pooperační léčba kolena.

Václav Nežerka poté, co se mu povedl rozhodující únik, v tempu vydržel. „My toho stoupání využili, protože ostatní museli likvidovat nástup Tomáše Kotrlíka a pak toho měli asi dost. Já pak lehl na řídítka a jel co to dalo, ale vítr byl dneska vážně hrozný, člověk si neodpočinul ani chvíli,“ říkal Nežerka a pro závod měl jen chválu. „Je jedním z nejhezčích, který se tady u nás jede. Navíc byl dokonale zabezpečený a organizovaný, prostě paráda,“ dodal v cíli vítěz.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Zářil také Antonín Mittelbach. Bývalý kameraman České televize kdysi závod založil s kamarádem Miroslavem Klucem, když se vsadili, že tehdejší vzdálenost 100 kilometrů ujedou. Dokázali to a nabalili se další kamarádi a pak i stále víc cyklistů. Jední z nich byl v neděli i kladenský hokejista Jakub Strnad proslulý vynikající kondicí.

Od obnovení závodu v roce 2007 už nejezdí závod ani zdaleka tisícovka borců, čísla jsou skromnější. Tak to pořadatelé chtěli, přece jen se jede za plného provozu a už také delší trasou měřící 120 km. „Ale snažili jsme to zabezpečit co nejlépe. To víte, je to i tak adrenalin, protože závodníci mají doprovodná auta, do toho jedou motorky, policejní vůz. Jezdci se však mohou starat jen o jízdu a doufám, že si závod užili,“ dodal Mittelbach, jen další ročník slibovat ještě nechtěl. „Uvidíme na přelomu roku. Navíc tu mám někde kamaráda, který jasně řekl, že letos je to naposledy,“ usmál se Antonín Mittelbach, ale ze závodu i výborné atmosféry na zaplněném hlavním unhošťském náměstí byl nadšený. „Byla to bomba! Je za tím ale kus práce spousty lidí,“ chválil Antonín Mittelbach svoje spolupracovníky.