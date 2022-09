Sérii jsme si vyhodnocovali hned po jejím skončení. Bylo z ní vidět a cítit, že herně jsme na tom byli o dost lépe než Vary. Vary ale zase ukázaly sílu v tom, z čeho těží v posledních sezonách. To je individuální kvalita hráčů, týmová soudržnost, bojovná nálada a hlavně neskutečná vůle vyřadit Kladno z play off. My jsme to takhle nastavené neměli. Naším cílem nebylo vyřadit Vary, ale postoupit do Superligy. Spíš jsme se soustředili na různé herní věci než na to zvládnout sérii v hlavách. To rozhodlo. Teď je tým soudržnější, je z něj cítit větší bojovná nálada na úkor herních detailů. Všichni chtějí nechat v zápase všechno, aby vyhráli. To nám může do téhle sezony pomoct.

Dá se říct, že vás nastavení Karlových Varů inspirovalo a chtěli jste jít podobnou cestou?

Touhle cestou teď musíme jít, protože kádr se relativně dost obměnil a zakomponovalo se do něj hodně mladších hráčů. Nejsou tam teď takové rozdíly ve věkové struktuře, hráči jsou víc pospolu a je tam hodně hráčů z mladších kategorií, kteří spolu už v Kladně něco prožili. Pak se to propíše do přístupu. Spíš se tedy dá říct, že to tak přirozeně vyústilo. Kádr je víc namotivovaný, soudržný a bojovný. Není to tak, že bychom si řekli, že nás Vary vyřadily, a proto se musíme zaměřit na tuhle složku.

Odchodů bylo opravdu hodně. Jak náročné bylo odcházející hráče nahradit?

Samozřejmě to bylo velmi těžké. Věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo na přestupovém trhu. Pořád hledáme vhodné příležitosti. Určitě ale ne tak, abychom přivedli nějakého hvězdného hráče, kterého bychom přesvědčili podmínkami a nedělalo by to dobro v kabině. Hráč, kterého bychom přivedli, musí zapadat do týmové kultury, která vznikla a o které jsem mluvil. Pokud takového hráče nenajdeme, tak zkrátka žádného nepřivedeme. Současný kádr je na papíře asi o trošku slabší než ten loňský, ale ve výsledku může být silnější z pohledu týmovosti.

Kdo je největší posilou, která se vám povedla získat?

Větší posilou je Kryštof Krbec ze superligových Bohemians, z něj máme velkou radost. Máme ale radost i z Martina Frühbauera, který nás posílil na brankářském postu. Hráči, o které jsme se snažili, přišli, za což jsme rádi. Ještě máme pár mladších hráčů na hostování. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Trenérem se stala kladenská ikona Dušan Přívara. Proč jste se rozhodli jít touto cestou?

Vzájemně nepanovala spokojenost s trenérem, který tým vedl, takže jsme věděli, že to z obou stran směřuje ke konci po sezoně. Měli jsme víc kandidátů, které jsme zvažovali. Ve výsledku po dlouhých jednáních nám ale vyšlo, že Dušan bude nejlepší náhrada i z toho ohledu, že je kladenskou legendou. Má tady přirozenou autoritu, není to člověk, který přichází zvenčí. Máme tu relativně mladý kádr, hráči se s Dušanem potkávali, chodili se na něj dívat, když tu začínal hrát. Myslím, že to pomůže. Je to obrovsky zkušený hráč, všechno to může prodat v trenérské kariéře. Má navíc vítěznou mentalitu ještě z Tatranu. Je jenom na něm, jak to přenese na tým.

První liga se hodně proměnila. Dá se očekávat, jaká bude?

Abych se přiznal, tak vůbec nevím, co od ligy čekat. Spousta kádrů, které loni byly na špičce, se hodně proměnila, takže spíš to bude o tom, v jakém rozpoložení do toho týmy půjdou. Díky tomu, že je tam pět nových týmů, je těžké předvídat, kdo na tom jak bude. Kdybych si měl troufnout někoho tipovat, tak myslím, že vysoko bude Brno, Znojmo a doufám, že my.

Vy jste se rozhodl ukončit hráčskou kariéru a naplno se věnovat už jen pozici generálního manažera. Jak těžké bylo rozhodování?

Rozhodnutí nepřišlo zničehonic, bylo plánované. Těžké to bylo z toho ohledu, že jsem končil kariéru po vypadnutí s Vary. Vzhledem k naší vzájemné historii to nebylo úplně lehké. Hrály v tom ale roli i další důvody než jenom florbal. Hrál jsem přes čtvrt století, byl jsem zvyklý na režim, kdy se v týdnu trénuje a o víkendu jsou zápasy, a najednou to povolilo. Člověk má ale zase více času a může se věnovat věcem, kterým se dřív věnovat nemohl. Bylo to těžké rozhodnutí, ale správné.

Kdy se dá očekávat, že vám hraní začne chybět?

Záleží na tom, jak moc se ve florbalu budu pohybovat. Mám v plánu se občas účastnit některých zápasů v béčku a občas si jít zahrát. Pohyb bude člověku samozřejmě chybět. Nedokážu odhadnout, jestli mě zápasy ovlivní tak, aby mi to začalo chybět a abych začal zvažovat, jestli bych se někdy nechtěl vrátit. Nikdy neříkej nikdy, ale teď to mám nastavené tak, že florbal na nejvyšší úrovni je pro mě uzavřená kapitola.

