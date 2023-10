Nikola Dryjáková ve své třetí závodní sezóně pozlatila loňské třetí místo ve světovém pořadí, navíc obhájila prvenství na mistrovství Evropy. Mladší bratr Petr „zůstal na svém“, když z obou klání přivezl stříbro. Tentokrát ovšem v dospělé kategorii. Nyní už oba medailisté zase plní studijní povinnosti, shodně ve druhém ročníku. Nikola na kladenské Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Petr na střední škole v Dubí, kde vylepšuje své kompetence týmového mechanika.

Sourozenci Nikola a Petr Dryjákovi řádí na vodních skútrech dál | Foto: archiv rodiny Dryjákových

Světová šampionka Nikola k sezóně říká:

„Na úvod jsme v květnu jeli na první závod německého šampionátu, abychom si otestovali skútry. No a bylo z toho moje první vítězství v sezóně. Začátkem června nás čekal přístav Olbia na Sardinii. To je už tradiční lokalita pro konání mistrovství světa a pokud vím, spolupráce města s organizací UIM má pokračovat i v dalších třech letech. V závodním kalendáři byl původně i druhý závod na Ibize, plánovaný na září. Nevím úplně proč, ale byl zrušen, přesouvá se na příští rok. Škoda, to je hezký závod, na který jsme se všichni těšili.“

Muselo se tedy rozhodnout na Sardinii…

„Změnu nám oznámili už před závodem, takže motivace byla velká. Chtěli jsme do toho pořádně šlápnout. Brácha hladce obhájil svoje stříbro. Já to měla trochu dobrodružnější. Jízda o „pole position“ vyšla, byla jsem v první pětce. Úvodní rozjížďku jsem dokončila na třetím místě. V té druhé jsem zavadila kamerou, pevně připevněnou k helmě, o bójku. Hned po startu, kdy se jede plnou rychlostí, když jsem se vyklonila do první zatáčky. Helma se mi zasekla do obličeje, kamera se odlomila a utopila. To mě rozhodilo, nevěděla jsem přesně, jestli mi něco není, protože adrenalin všechny bolístky utlumí. Až v polovině závodu jsem se zase zkoncentrovala a dojela pátá. V poslední rozjížďce jsem od začátku vedla, ale skončila druhá. To stačilo na druhé místo i v celkovém pořadí. Následná velká technická prohlídka strojů ale vyústila v diskvalifikaci vítězné Francouzky Clary Muchembled. Ona ve všech rozjížďkách podezřele dominovala, všem nám to bylo divné. A tak byl titul můj. Na stupních vítězů, kde jsem stála s druhou Ariannou Urlo z Itálie a Němkou Michelle Dimov, mě zdobily monokly pod očima. Na památku mám kromě medaile i malou jizvu. Dala jsem do toho všechno a technika na rozdíl od loňska vydržela, je to zasloužené vítězství.“

Chtěli jsme fanouškům ukázat, že na to nekašleme, usmíval se Bláha

Na nějaké zotavení přitom nebylo moc času, je to tak?

„Už za týden se v maďarském Leveleku, dalším tradičním místě, jel první ze závodů mistrovství Evropy. Druhý byl potom začátkem července v litevské lokalitě Kupiškis, kde se vyhlašovaly i celkové výsledky. Já obhájila loňské vítězství, před Estonkou Annemarie Randla a třetí Amandou Karasek z Maďarska. Brácha byl na ME druhý za Polákem Juliuszem Romanem. Bronz bral Španěl Alejandro Prats Palau. Ten předtím vyhrál MS před bráchou a třetím Davidem Pontecorvo z Itálie. Bratr jel tentokrát už v dospělé kategorii, svět i Evropu absolvoval stejně jako já v nejslabší kubatuře GP4. Zároveň v průběhu sezóny zkoušel vyšší level v GP2. Třeba i na dvou závodech českého šampionátu, kde skončil celkově čtvrtý. Šlo mu to, takže ambice do budoucna tam jsou. Zároveň zůstává nohama na zemi, vždyť ani v GP4 ještě nedosáhl maxima. V příští sezóně ale bude jezdit obě kategorie. Jeho snem je samozřejmě elitní GP1. Ta už je hodně o penězích, povolené velké úpravy jdou na úkor životnosti, především u motorů.“

V půli léta bylo tedy hotovo?

„Nejdůležitější medaile už na krku byly, to ano. Ale najednou byl srpen nečekaně volný. Tak jsme si premiérově zajeli do Švédska na Nordic Cup, konaný v Stenungsundu, kousek od Göteborgu. Brácha jel tu silnější GP2, já toho využila a šla v GP4 do žen i mužů. Renomé vítězky ME a MS jsem potvrdila, ženy jsem vyhrála a mezi muži byla druhá. Brácha vyhrál první rozjížďku. Ve druhé se ze šestého místa propracoval na třetí, pak ho ale zradil stroj. Nakonec musel měnit celý motor.“

Tak to je mrzutost…

„Kterou to ale ještě neskončilo. V září se konal druhý závod německého šampionátu. Na dohled byl konec sezóny, a tak se při vědomí dlouhé pauzy přihlásil do GP4, GP2 i do elitní GP1. Skončilo to ale dřív než začalo, hned při tréninku si o řídítka rozsekl bradu. Místo závodění jel do nemocnice na vyšetření a šití. Škoda – také proto, že jsme si chtěli po delší době zajet spolu, hlásila jsem se i do chlapů, ale nebylo nám souzeno. I když ono by to bylo spíš pro odlehčení, ne tolik o závodění, přece jen sledujeme, co dělá ten druhý, máme o sebe starosti. Tak jsem závodila sama a vyjela první místo i v německém šampionátu. Brácha nechtěl, aby sezóna skončila rozbitou bradou, a tak si jel spravit chuť do Chorvatska, na závody do Poreče. Do třetice smůla – po druhém a třetím místě v rozjížďkách ho v té další opět zradil skútr. Na to nejsme zvyklí, mně se to stalo jen jednou vloni. Tak musíme zvážit, jestli se tohoto troublemakera“ nezbavíme a nepůjdeme do nového modelu, nedávno představený výrobcem Sea-Doo, kterému stále zůstáváme věrní.“

Už jsme nakousli otázku finanční náročnosti. Mění něco světový titul v tomhle směru?

„Ne okamžitě, ale věřím, že postupně se naše sportovní úspěchy a renomé promítnou i do finanční stránky. Nechci ale vypadat nevděčně. Už letos jsme měli sponzorskou podporu. Jednak je to rodina Cortelazzi, naši italští sousedé z Hřebče, kteří provozují mimo jiné Cash & Carry prodejnu v Chrášťanech. Já doučuji jejich děti a rozhodli jsme se spolupráci prohloubit. A tak už jsou na polepech skútrů a na bannerech v padoku. Dále nás podpořila firma na plovoucí mola OAKBay. Od ní máme velký reklamní stan, takové naše sídlo na závodech. Také dbáme na jednotné oblečení – bundy, trika, mikiny. Mistrovský tým by už přece jen měl – přes stále amatérské podmínky – vypadat profesionálněji. Prostě snažíme se rozvíjet náš brand 11 racing, včetně sociálních sítí. Pořád jsme ale silnější na vodě než ve světě marketingu.“

Petr ŠIKOLA