Špatné publikum? Fortuník žádá Kladeňáky: Ukažte opak!

První zápas projeli 0:3, ale na palubovce pražských Lvů to ze strany volejbalistů Kladna nebyl na úvod čtvrtfinále play off nijak špatný výkon. Nicméně do odvety, která se hraje v úterý od 18 hodin v kladenské hale u Sletiště, budou muset Orli ještě přidat. Věří, že jim pomůže i kladenské publikum.

Kladno volejbal cz - VK Karlovarsko 2:3, Extraliga volejbalu, Kladno, 7. 3. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

"Od Pražanů jsme slyšeli narážky na špatné kladenské publikum. Já jsem ale přesvědčen o opaku, podle mne máme naopak jedno z nejlepších v republice. Proto žádáme fanoušky, aby nám přišli pomoci a pokud možno oblékli celou halu do modrobílých barev. Společně to dokážeme," burcuje Milan Fortuník. Legendární reprezentant a dnes už roky hlavní postava kladenského volejbalu dobře ví, jak těžký úkol Kladno v úterý čeká. Za Lvy hrají skvělí hráči, kteří prošli elitní soutěže i kluby. Přesto už je Kladeňáci v sezoně jednou porazili, a kdyby zvládli v sobotu druhý set, mohl být zápas víc na vážkách. "Vedli jsme tam o čtyři body už za půlkou setu, ale pak jsme vypadli z role a prohráli. To mě mrzelo, ale věřím, že doma budeme lepší," dodal kladenský kouč. Série se hraje na tři vítězné zápasy a pokračovat bude v pátek 1. dubna od 20:15 zase v Praze. Případný čtvrtý zápas se hraje v pondělí 4. dubna v Kladně a pátý v Praze ve čtvrtek 7. dubna. FOTO: Kapitán Orlů: Výsledek neodpovídá dění na hřišti