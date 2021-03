Rád by měl jasno, kdo je na české scéně jasným králem v boxu, a tak by se chtěl dočkat odvety se svým největším sokem Vasilem Ducárem, se kterým se už jednou v ringu utkal a zápas skončil remízou, ačkoli byl souboj velmi vyrovnaný.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o svých plánech do budoucna i radostných okamžicích, které za svou sportovní kariéru prožil. A proč mu zápas s jeho sokem nedá spát?

V kolika letech jste začal s boxem?

Do boxerny mě přivedl můj táta, když mi bylo pět let a od té doby se kolem boxu pohybuji. První zápas jsem měl ve dvanácti letech, což bude nyní 31. března na narozeniny mé maminky, přesně dvacet let od mého prvního zápasu.

Čím vás tento sport zaujal?

Asi to, že vlastně už od dětství a po celý můj život je mým velkým vzorem táta. Takže jsem se v tátovi viděl a také v tom boxu, protože táta boxoval od šestnácti let, začal mě tedy trénovat, a tak mě k boxu přivedl právě on a chtěl jsem následovat svého otce.

Věnoval jste se i jiným bojovým sportům?

Zkusil jsem dva zápasy v K-1, když jsem měl v boxu menší pauzu, ale jinak se věnuji jen boxu po celou svou sportovní kariéru.

Koho považujete za svého nejlepšího trenéra?

Samozřejmě svého tátu. Je se mnou při každém mém zápasu, jezdí se mnou také na zápasy do zahraničí, stál mi v rohu na mistrovství světa v Africe, takže určitě táta je moje největší podpora a zároveň i nejlepší trenér.

Připravujete se nyní na nějaký zápas? Víte nejbližší termín?

Jelikož máme situaci, jakou bohužel máme, tak je to složité a momentálně žádný zápas na programu nemám. Ale určitě bychom chtěli naplánovat nějaký zápas na konec dubna nebo začátkem května. Uvidíme, jak to bude.

Máte vyhlédnutého nějakého soupeře, se kterým by jste se rád utkal v ringu?

Když zůstanu na české scéně, tak by to byl určitě Vasil Ducár to je takový můj největší sok a měli jsme spolu zápas, který dopadl remízou, takže bych chtěl odvetu. Už jsem ho čtyřikrát na odvetu vyzýval, ale pokaždé to odmítl. Rád bych, aby se ukázalo, kdo na české scéně jasně kraluje.

Na jaký zápas vzpomínáte nejraději?

Je složité vybrat jen jeden, jelikož mám za sebou sto osmdesát startů. Každopádně nejlepší utkání jsou vždy finálová, když se je podaří vyhrát. Určitě rád vzpomínám na vítězné zápasy z mistrovství České republiky a na několik mezinárodních turnajů. Na takové chvilky s radostí zavzpomínám.

Máte za sebou nějaký zápas, na který byste naopak raději zapomněl?

Určitě, jak už jsem zmínil, tak to byl zápas s Vasilem Ducárem, protože jsem s ním remizoval opravdu jen o vlásek, po úderu v desátém kole. Jinak jsem celý zápas vyhrával a až v desátém kole se to pokazilo, a proto chci zmíněnou odvetu. Proto asi na tento duel nevzpomínám zrovna rád.

Jak vypadá váš jídelníček před zápasem?

Záleží, jakou mám zrovna váhu. Nyní díky své přítelkyni, která mi hlídá stravu, tak mám váhu konečně dobrou a samozřejmě po tréninku doplňuji sacharidy, aby to šlo do svalů. Snažím se spálit tuky a jím hodně rýži, ryby a kuřecí maso. Omezuji smažená jídla, snažím se vynechat pečivo a podobné potraviny.

Jakého úspěchu si ceníte nejvíce?

Hlavně doufám, že největší úspěch teprve přijde, ale úspěchů mám už více vyhrál jsem sedmkrát mistrovství České republiky, také mám mnoho úspěchů z mezinárodních turnajů a z každého takového úspěchu mám velikou radost. Ale snad se mám ještě na co těšit.

Jak probíhá příprava, když jsou tělocvičny zavřené?

Jelikož jsem profesionální sportovec, tak se na mě omezení příliš nevztahují, takže s tím problém nemám. Má příprava, dá se říci, probíhá pořád stejně. Nyní stavím barák, tak trénujeme s tátou na stavbě. (smích)

Vladimír Řezníček

Narodil se v roce 1988 v Praze. Od roku 2016 má profesionální smlouvu s klubem Atom Gym v Plzni, kde ho vede Jan Kalaš. Je sedminásobným mistrem České republiky v boxu. Získal tituly jak Velké ceny Ústí nad Labem, tak i Ostravy. Na mezinárodní scéně vyhrál turnaj v Rakousku a stál na stupni vítězů v Chorvatsku. Kromě boxerských zápasů má za sebou dva zápasy v K-1.

DAVID ŠRÉDL