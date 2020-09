Máte rádi obří náklaďáky zdolávající těžké bahnité překážky? Pak si zaškrtněte v kalendáři datum 12. a 13. září, kdy se trucktrialy, jak se těmto krásným autům říká, představí v pískovně v Černuci u Velvar. Bude to opět skvělá podívaná.

Truck Trial Kladno 2011 | Foto: Foto: Milan Petriščák

Truck trialy se jezdí v Česku už dlouhých 22 let, do Černuce se pak jejich ekipa chystá potřetí v řadě. Závodit se bude v sobotu i neděli od rána. V sobotu až do večera, který navíc zpříjemní diskotéka s Danem Adamem, v neděli do odpolední 16 hodiny.