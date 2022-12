„Spokojenost je střední právě kvůli našim výkyvům. Jsme schopní zahrát skvělý set a pak úplně propadnout. Stálo nás to body se soupeři, se kterými bychom měli bodovat naplno. Příkladem je třeba nedávné utkání s Ostravou doma. Ostrava přijela v oslabené sestavě a my dokázali prohrát 2:3,“ mrzí Fortuníka.

I proto si trenéři s hráči sedli a vedli diskusi nad tím, co je ve složitých situacích trápí. Důvodů, proč k podobným výpadkům může docházet, je prý hned několik.

„Nemáme tolik hráčů, kteří by hráli rychlou hru, jako v minulé sezoně. V některých okamžicích budeme muset hrát pomaleji, do větší výšky, aby to víc vyhovovalo složení týmu. Máme vybraný prakticky celý tým tak, aby působil tlak na podání. To se nám zatím nedaří,“ popisuje kladenský trenér.

„Teď navíc máme takové bolesti, že mezi sebou řešíme nějaké zákonitosti, kdo je víc šéf a tak. Občas nás to dožene. To na začátku sezony jsme do toho vletěli bez kladení otázek a hráli jsme dobrý volejbal,“ dodává Fortuník.

Jeho svěřenci vstoupili do sezony skvěle a vyhráli v prvních pěti zápasech. Dokázali přitom porazit taková mužstva jako České Budějovice, Příbram nebo Odolenu Vodu. První porážka přišla až s Prahou. Za dvanáct utkání nakonec Kladeňáci posbírali velmi slušných 23 bodů.

„Parta je výborná. Kluci jsou schopní se zorganizovat i na akce mimo tréninky. Něco navštíví, jdou společně na večeři. To je fajn. Posledně už jsem ale zvýšil hlas a řekl jim, že bych klidně oželel, aby byli takhle skvělá parta, kdyby táhli za jeden provaz při utkání na hřišti. To se někdy neděje. Často je to tak, že mimo volejbalový kurt jsou skvělí kamarádi, ale když na nás soupeř v utkání zatlačí, tak se to rozpadne a nejsme ochotní si moc pomoct. Tam je hodně zakopaný pes,“ komentuje Fortuník náladu v týmu.

Pro ten je velkým problémem i zranění libera Tomáše Kunce, který byl pro mužstvo klíčovým článkem. „Až teď po jeho zranění jsme si najednou uvědomili, jaká to byla pohoda, když mohl hrát naplno a my to nemuseli řešit. Teď nás to trochu dohání. Je to dlouhodobější záležitost, takže hledáme řešení a zatím ho nemáme,“ říká Fortuník.

Podle jeho slov není jasné, kdy by se důležitý hráč mohl vrátit do sestavy. „Byl bych rád, kdyby byl po Vánocích stoprocentně fit. Zaručit se to ale nedá,“ vysvětluje.

Cíl pro druhou půlku sezony je v Kladně každopádně jasný. Dostat se do top čtyřky a poté uhrát co nejlepší výsledek v play off. „Čekají nás těžké okamžiky, brzy jedeme do Ústí a do Budějovic. Pokud ale letos chceme myslet výš, tak to musíme zvládnout. Bude to pro nás zkouška. Jestli budeme schopní jako tým čelit nepřízni v zápasech, tak věřím, že jsme schopní to zvládnout. Jestli budeme mužstvo individualit, tak nemáme šanci,“ uvědomuje si kladenský kouč, který pomýšlí i na úspěch v českém poháru.

„Pohár je letos hodně zvláštní systémem, který je poprvé. Po každém odehraném kole se mezi postupujícími losují nové dvojice. Až po losu víte, s kým budete hrát a jestli doma, nebo venku. Je to složitější a cennější v tom, že se hraje jen na jeden zápas. Jsem spokojený s postupem, těšíme se, koho dostaneme. Nejsem ale spokojený s druhým setem. To bylo hrozné,“ ohlíží se Fortuník za středečním utkáním proti Benátkám nad Jizerou.

Kladno má každopádně ještě do konce roku pořádně nabitý program. Už v sobotu zavítá do Ústí nad Labem a následně zamíří do Českých Budějovic. Ještě do Vánoc se ale orli dvakrát představí i před svým publikem. 10. prosince přivítají Brno a pouhé dva dny před Štědrým dnem se střetnou s Příbramí.

