Pětadvacetiletý Hlaváč začínal závod v polovině čtvrté desítky, ale postupně se probíjel dopředu. Konečné umístění předčilo jeho očekávání.

„Už třicítka by byla před startem úplně fantastický výsledek. Myslím, že jsem byl podle tabulek nějaký dvaačtyřicátý,“ řekl České televizi.

Účastník loňské olympiády byl nadšený i z výkonu a v závěru mu dodávalo energii, když předcházel umdlévající soupeře.

„Je to úplně skvělé, mám hroznou radost. Chtěl jsem jít 2:35 a ideálně kousek pod to. Říkal jsem si, hlavně to nepřepálit ze začátku. To se úplně nepovedlo, ale cítil jsem se dobře a udržel jsem o trochu vyšší rychlost. Vydržel jsem to až do cíle a dokonce jsem tempo stupňoval. Takže paráda,“ radoval se.

Mezi elitou. Čtvrtkař Matěj Krsek poběží na mistrovství světa štafetové finále